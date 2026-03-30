Un inusual rayo azul iluminó el cielo de Tucumán

El fenómeno atmosférico conocido como Blue Jet sorprendió a Tucumán durante la noche del domingo, cuando una intensa descarga eléctrica ascendente de color azul atravesó el cielo en medio de una tormenta severa. El evento fue registrado por usuarios en redes sociales y rápidamente despertó interés por su rareza y espectacularidad.

Según los especialistas de la Red de Estaciones Meteorológicas y distintos centros de investigación, la descarga alcanzó unos 50 kilómetros de altura, logrando ingresar en la estratósfera. Este tipo de manifestaciones forma parte de los llamados eventos luminosos transitorios (TLE), caracterizados por su corta duración y dificultad para ser observados desde la superficie.

El destello azul se originó por la excitación de moléculas de nitrógeno en las capas altas de la atmósfera. A diferencia de los rayos tradicionales, que se dirigen hacia la tierra, este fenómeno se desplazó en sentido ascendente a una velocidad cercana a los 100 kilómetros por segundo.

Cómo se forma un Blue Jet

Para que se genere un Blue Jet es necesaria la presencia de nubes cumulonimbus con gran desarrollo vertical. En Tucumán, las condiciones fueron extremas: la temperatura en la parte superior de la nube descendió por debajo de los -70°C, lo que favoreció una diferencia de potencial eléctrico suficiente para que la descarga se proyectara hacia arriba.

Aunque el fenómeno duró apenas unos segundos, la claridad del cielo permitió captarlo con notable precisión. Incluso, el registro obtenido presentó mayor nitidez que otros documentados en regiones como el Amazonas o el Chaco paraguayo, gracias a la baja presencia de nubosidad en altura.

Un aporte clave para la ciencia

El registro de este evento representa un avance importante para la meteorología en Argentina. Permite analizar cómo se transfiere la energía entre la tropósfera y la ionósfera, un aspecto clave para comprender el circuito eléctrico global del planeta y su vínculo con el clima espacial.

SL