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30 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Santa Fe: Un estudiante disparó en su colegio y asesinó a un compañero

El ataque ocurrió en un establecimiento de San Cristóbal durante el inicio de la jornada escolar. El agresor, de 15 años, fue detenido tras disparar contra otros alumnos.
Por Redacción Red43

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Un violento episodio conmocionó este lunes a la comunidad educativa de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a la escuela y asesinó a un compañero, además de herir a otros dos.

 

El hecho se produjo alrededor de las 7:15 en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, mientras los alumnos se encontraban en un patio interno a la espera del izamiento de la bandera. En ese contexto, el agresor extrajo una escopeta que llevaba oculta en su mochila y comenzó a disparar.

 

De acuerdo a información oficial, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos con perdigones. Como consecuencia, un estudiante de 13 años perdió la vida en el lugar, mientras que otros dos jóvenes, de 13 y 15 años, resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela con lesiones en el rostro y el cuello, en tanto que el otro sufrió heridas de menor gravedad.

 

La situación logró ser controlada gracias a la rápida intervención de un asistente escolar, quien redujo al agresor y le quitó el arma. Posteriormente, el adolescente fue detenido por las autoridades.

 

Tras el ataque, la institución fue evacuada y la zona quedó bajo custodia policial, mientras se desplegó un importante operativo. La investigación continúa en curso para determinar cómo se produjo el ingreso del arma y qué motivó el ataque.

 

 

 

R.G.

 

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