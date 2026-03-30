Santa Fe: Un estudiante disparó en su colegio y asesinó a un compañero

Un violento episodio conmocionó este lunes a la comunidad educativa de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a la escuela y asesinó a un compañero, además de herir a otros dos.

El hecho se produjo alrededor de las 7:15 en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, mientras los alumnos se encontraban en un patio interno a la espera del izamiento de la bandera. En ese contexto, el agresor extrajo una escopeta que llevaba oculta en su mochila y comenzó a disparar.

De acuerdo a información oficial, el atacante efectuó entre cuatro y cinco disparos con perdigones. Como consecuencia, un estudiante de 13 años perdió la vida en el lugar, mientras que otros dos jóvenes, de 13 y 15 años, resultaron heridos. Uno de ellos fue trasladado de urgencia a la ciudad de Rafaela con lesiones en el rostro y el cuello, en tanto que el otro sufrió heridas de menor gravedad.

La situación logró ser controlada gracias a la rápida intervención de un asistente escolar, quien redujo al agresor y le quitó el arma. Posteriormente, el adolescente fue detenido por las autoridades.

Tras el ataque, la institución fue evacuada y la zona quedó bajo custodia policial, mientras se desplegó un importante operativo. La investigación continúa en curso para determinar cómo se produjo el ingreso del arma y qué motivó el ataque.

R.G.