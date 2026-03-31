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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Refuerzan controles de pesca en la región

La Secretaría de Pesca de la Provincia intensificó los operativos de fiscalización en espejos de agua cercanos a Esquel y Trevelin para combatir la pesca furtiva y proteger el recurso ictícola. 
Por Redacción Red43

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El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Pesca, mantiene un esquema de vigilancia constante en los ambientes acuáticos de todo el territorio provincial. En una reciente intervención coordinada por el organismo que encabeza Diego Brandán, se desplegaron controles conjuntos con el Escuadrón 36 de Gendarmería Nacional en puntos estratégicos de la zona cordillerana.

 

Las tareas de inspección se concentraron específicamente sobre la Ruta 34, en el sector de Aldea Escolar, y en el acceso a Esquel por la Ruta 259. Durante estas jornadas, los agentes fiscalizaron a un total de sesenta pescadores que se encontraban desarrollando la actividad en la zona.

 

 

 

Como resultado de las verificaciones, se labraron cinco actas de infracción por diversos incumplimientos a la normativa vigente. Además, las autoridades procedieron al decomiso de varios ejemplares de trucha marrón, arcoíris y percas. Siguiendo el protocolo establecido por la Dirección de Pesca Continental, las piezas secuestradas fueron donadas al Hogar de Ancianos de Esquel y a la parroquia Inmaculada de Trevelin.

 

Desde el organismo provincial explicaron que estas acciones forman parte de un plan integral que se ejecuta durante todo el año. La intención es garantizar la sostenibilidad de las especies y asegurar que la actividad se realice bajo los parámetros legales establecidos. La colaboración con fuerzas de seguridad nacionales permite ampliar el alcance de la vigilancia y fortalecer la protección de los ecosistemas locales.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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