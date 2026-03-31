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31 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Conflicto en el Casino de Esquel: La empresa no asistió a la audiencia de conciliación

Los representantes de la firma se ausentaron de la reunión convocada por la Secretaría de Trabajo. Los empleados esperan mantener un encuentro con el gobernador Ignacio Torres este miércoles.
Por Redacción Red43

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Este martes se llevó a cabo una audiencia en la delegación de la Secretaría de Trabajo en el marco de la conciliación obligatoria por el cierre del Casino de Esquel. Los representantes de la empresa concesionaria no se presentaron al encuentro, según confirmaron los trabajadores y la asesoría legal del gremio tras la salida del edificio.

 

Mario Muñoz, empleado con 21 años de antigüedad en el establecimiento, informó que la firma no acató la orden de reunirse. "La empresa no se presentó y queda de manifiesto la actitud que tuvo con empleados de más de 15 años cada uno", señaló.

 

Muñoz indicó que solicitaron celeridad a la Secretaría de Trabajo, a cargo de Martín Pivas, para resolver la situación. "La mayoría de los que están afuera hoy no tenemos dinero en el bolsillo. No sabemos qué problemas pudo haber tenido Lotería con la empresa, pero los afectados somos nosotros que quedamos en la calle", manifestó el trabajador.

 

Ante la posible llegada del gobernador Ignacio Torres y del presidente de Lotería del Chubut a la ciudad este miércoles, los empleados adelantaron que buscarán una reunión. "Queremos estar cara a cara con ellos y contarles básicamente nuestra situación particular", agregó Muñoz. Respecto al futuro del servicio, mencionó que se baraja la posibilidad de una nueva concesión a otra firma, aunque aclaró que es una opción a largo plazo.

 

Nadia Cabrera, asesora legal del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), explicó que la empresa se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones laborales y de la propia conciliación. "Rechazamos los despidos por considerarlos ilegales y nulos, sobre todo en una etapa de conciliación obligatoria", detalló.

 

Desde el sindicato solicitaron formalmente que se intime a la empresa a acreditar el pago de los haberes correspondientes al mes de marzo en el expediente. "La conciliación se rige por la voluntad y buena fe de las partes; está claro que la voluntad de la empresa no es estar acorde a derecho", concluyó Cabrera.

 

La Secretaría de Trabajo deberá determinar en los próximos días si fija una nueva fecha de audiencia o emite un dictamen final ante la incomparecencia de la parte empresaria.




M.G

 

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