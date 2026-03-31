Con mucho esfuerzo de la familia, Carossi Básquet participará en un Torneo en Bariloche

¿Te imaginas las cosas que podrían hacer si tuvieran un gimnasio propio? Porque Carossi Básquet “saca agua hasta de las piedras” en eso de contener a los niños y a las niñas a través del juego y del deporte.

La excusa es el básquet; pero, a través de la naranja, la contención es la bandera que los cobija y el jugar en equipo, tanto en el básquet como en la vida es el lema principal de esta escuela formativa que ya tiene muchos años de existencia, pero que mantiene las ganas de enseñar y contener como desde el primer día.

Así trabaja Carossi Básquet, sin un espacio propio, pero con espacios que fueron ganando con mucho compromiso.

Desde hace mucho tiempo a esta parte tiene tres veces por semana el SUM del Colegio Salesiano y, a partir de ahora, le sumará el SUM de la Escuela 7722 para la apertura de la Escuela Formativa de Básquet Femenino desde la U13 hasta la categoría U17.

Ganan nuevos espacios, porque los hermanos Carosso son buena gente. Respetuosa y comprometida con el desarrollo de los más de 100 peques que incursionan en algunos de los tantos talleres de básquet que tiene la institución deportiva.

Pero siempre dejan la vara cada vez más alta. En este caso, la idea es participar en un torneo en Bariloche, con la particularidad que jugarán, tanto de local como de visitante, en San Carlos de Bariloche, salvo el cruce con Independiente Deportivo, pero después será viajar, viajar y viajar.

En el mes de abril Carossi Básquet comenzará la participación del torneo de la Asociación Barilochense de Básquet que llevará el nombre de “Víctor Cabral”.

Jugará en las categorías U11, U13 y U15 y participarán con varones y mujeres. El torneo consta de nueve fechas y la comisión de padres está haciendo el esfuerzo increíble para juntar los fondos y solventar los gastos que demande dicha competencia.

“Las fechas de locales y visitantes serán en la ciudad rionegrina, ya que no se logró un acuerdo para hacer de local en Esquel”, destacaron desde Carossi Básquet.

Señalemos que más de un centenar de chicos, chicas y, sobre todo, sus familias, sienten en Carossi Básquet un lugar para la educación deportiva, contención afectiva y desarrollo técnico de sus alumnos, siendo una de las escuelas de básquet de la provincia que aporta a las diferentes selecciones de la provincia y a nivel nacional, al plan de busca talentos de la CABB.

Señalemos que tomarán parte de este torneo en Bariloche los equipos representativos de New Lawn, Pehuenes, Esc. Municipal N° 2 vs. Carpinteros del Sur, Esc. Municipal N° 3, Deportivo Nahuel, CUBA, CEF 8 y el Club Independiente Deportivo, además de Carossi Básquet.

Por otra parte, Carossi Básquet participará también en el torneo local, en las categorías U9, U11 y U13, y ahí comparte partidos con San Martin de Esquel, Independiente de Esquel y Fontana de Trevelin.

LUGARES, DIAS Y HORARIOS

La Asociación Civil Carossi Básquet dicta los talleres en los siguientes espacios, días y horarios.

En el Colegio Salesiano las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes.

A las 18:30 hs Escuela Inicial (3 a 6 años); 19:30 hs Escuela Mini básquet, Premini y Cebollitas (7 a 9 años); 20:30 hs Escuela Mini Básquet (10 y 11 años), Escuela Formativa U13 (12 y 13 años).

Por otra parte, a partir del 6 de abril, comenzarán las clases en el SUM de Escuela 7722, en Sáenz Peña y Molinari.

Allí los lunes y miércoles con los siguientes talleres: 19.00 hs Escuela Formativa Femenina desde U13 a U17, en tanto a las 20.00 hs la Escuela Formativa Masculino U15 y U17.

En tanto los viernes (en Colegio Salesiano) a partir de las 20:30 hs estarán participando las Formativas de varones y mujeres, incorporando un plan de becas e inclusión, tanto en el básquet femenino y masculino, con un seguimiento escolar para mantener las mismas.