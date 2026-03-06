Aguas Abiertas Lago Puelo 2026: Comenzó la 7° edición del Desafío del Lago en el Parque Nacional

La séptima edición de Aguas Abiertas Lago Puelo – Desafío del Lago 2026 ya está en marcha y vuelve a convocar a deportistas y público en uno de los escenarios naturales más imponentes de la Patagonia.

El evento se desarrolla en el Parque Nacional Lago Puelo y se extenderá hasta este sábado 7 de marzo, con distintas pruebas de natación en aguas abiertas que atraviesan algunos de los sectores más emblemáticos del lago.

La prueba de 21 kilómetros abrió la competencia

La actividad comenzó ayer con una de las pruebas más exigentes del calendario: la travesía de 21 kilómetros, que se realizó desde el paraje El Turbio hasta la playa del lago Puelo.

Esta distancia representa uno de los mayores desafíos de la competencia, tanto por la extensión del recorrido como por las condiciones naturales del lago, lo que exige una gran preparación física y técnica por parte de los participantes.

Clínica gratuita con un nadador profesional

La agenda continua este viernes 6 de marzo con una propuesta abierta al público. Desde las 16 horas, se realizará una clínica de natación en aguas abiertas en el Centro de Visitantes del parque.

La actividad estará a cargo del nadador profesional Ivo Cassini y será libre y gratuita, con el objetivo de acercar esta disciplina deportiva a la comunidad y compartir conocimientos con quienes se inician o ya practican la natación en entornos naturales.

Las competencias continúan el sábado

El cierre del evento será este sábado 7 de marzo, cuando se desarrollará el resto de las distancias de la competencia.

La jornada comenzará alrededor de las 8 de la mañana y se extenderá hasta aproximadamente las 16 horas, con pruebas de diferentes niveles y exigencias:

10,8 kilómetros desde el paraje El Desemboque

3,8 kilómetros

1,5 kilómetros

Bautismo de aguas abiertas de 400 metros

