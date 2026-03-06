Epuyén conmemora el Día Internacional de la Mujer con actividades culturales, talleres y música

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad de Epuyén organizará una jornada especial con actividades culturales, educativas y recreativas abiertas a toda la comunidad.

El encuentro se realizará este sábado 8 de marzo a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Cultura de Epuyén, donde se desarrollará una agenda variada de propuestas durante toda la jornada.

La actividad busca generar un espacio de encuentro, reflexión y participación, con iniciativas que abarcan desde talleres artesanales y charlas informativas hasta propuestas deportivas y artísticas.

Actividades durante toda la jornada

La programación comenzará a las 10 hs con la participación del grupo de tejedoras, una actividad vinculada a los saberes y tradiciones artesanales.

A las 11 hs se realizará una charla abierta de la Comisaría de la Mujer, orientada a brindar información y generar un espacio de diálogo sobre derechos y acompañamiento ante situaciones de violencia.

Más tarde, a las 12 hs, se desarrollará una clase de defensa personal para mujeres, a cargo de Federico Ferrero.

Luego del almuerzo a la canasta, la jornada continuará con nuevas actividades.

A las 13 hs se llevará a cabo un taller de encuadernación artesanal, seguido a las 14:30 hs por una clase abierta de zumba dirigida por Claudia Almonacid.

La propuesta cultural seguirá a las 15:30 hs con la presentación del libro “Polifonía”, mientras que el cierre estará a cargo del grupo musical Arcadia, que se presentará en vivo a las 16 hs.

