El Bolsón homenajeó a Olga Nasif, pionera del turismo y símbolo de la historia local

Este jueves por la mañana, El Bolsón vivió un momento cargado de emoción con la inauguración de la puesta en valor de la Plaza “Pioneros del Turismo” y el descubrimiento del cartel que renombra el espacio en homenaje a Olga Nasif, reconocida por su rol en los comienzos del desarrollo turístico de la localidad.

El acto fue encabezado por el intendente Bruno Pogliano y contó con la participación de vecinos, instituciones educativas y familiares que acompañaron este reconocimiento a una de las figuras históricas de la promoción turística del pueblo.

La obra se concretó mediante una articulación público-privada que permitió mejorar y jerarquizar este espacio público, pensado también como un homenaje permanente a quienes comenzaron a mostrarle al país y al mundo los paisajes y la identidad de El Bolsón.

Un reconocimiento que emocionó a la pionera del turismo

Visiblemente conmovida, Olga Nasif tomó la palabra ante los presentes y expresó la profunda emoción que le generó el homenaje.

“Cuánta emoción… no sé si voy a poder hablar”, comenzó diciendo. Luego agradeció el acompañamiento de la comunidad y de quienes participaron en la concreción del proyecto.

Nasif remarcó especialmente el trabajo de los alumnos de la Escuela Nuevos Horizontes, que junto al profesor Marcelo Giussano participaron en la planificación de la plaza. “Quiero agradecerles por este momento tan emblemático para mí. Gracias a la Escuela Nuevos Horizontes, cuyos alumnos, junto a su profesor, planificaron esta hermosísima Plaza del Turismo”, expresó.

También dedicó palabras a su familia, a quienes señaló como un sostén fundamental a lo largo de su vida. “Gracias a mi familia que me mantiene espiritualmente en pie”, dijo.

Raíces, historia y amor por El Bolsón

Durante su discurso, Nasif recordó a sus padres, quienes llegaron desde Medio Oriente y eligieron radicarse en la Comarca, donde ella nació y se formó. “Ellos eligieron este pedacito de tierra tan hermosa donde nací, crecí y me formé”, recordó con emoción.

La histórica promotora del turismo también agradeció el cariño de la comunidad y aseguró que su trabajo siempre estuvo guiado por el amor al pueblo. “Gracias a mi querido pueblo que me brindó tanta confianza y tanto cariño para que me realice personalmente”, expresó.

Mensaje para las nuevas generaciones

Nasif también dejó un mensaje para quienes hoy eligen el turismo como profesión: “Tengo la esperanza de que las generaciones venideras que abracen la profesión del turismo logren todos sus sueños, como yo los logré”, afirmó.

Antes de cerrar su intervención, resumió su trayectoria con una frase que despertó aplausos entre los presentes: “Todo por mi pueblo. Y si volviera atrás, haría exactamente lo mismo”.

