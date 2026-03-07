20°
sociedad |
Por Redacción Red43

BECH en los barrios: operativo especial de atención en Puerto Madryn

Autotransporte visitará los barrios Solanas, Perón y Pujol los sábados de marzo. De 9 a 13 horas se podrán activar tarjetas para el transporte urbano Ceferino con DNI y voucher de DINO.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con el objetivo de facilitar el acceso al Boleto Educativo Chubutense (BECH), el Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, realizará en Puerto Madryn jornadas especiales de atención en distintos barrios de esa ciudad, reforzando el operativo que ya funciona en la Terminal de Ómnibus, donde la atención se brinda en horario extendido de 8 a 20 horas.

 

Estas nuevas jornadas barriales se desarrollarán de 9 a 13 horas en los siguientes puntos: sábado 7 de marzo en el barrio Barrio Solanas, en Llao Llao y Mutisia; una semana después, es decir el sábado 14 se realizarán en Barrio Perón, en Albarracín 3445; mientras que el sábado 28 de marzo tendrán lugar en el Barrio Pujol, en calle Río Pico 1275.

 

En las sedes vecinales antes mencionadas se realizarán activaciones del BECH para el transporte urbano Ceferino. Por eso, los interesados deberán presentarse con DNI y el voucher del trámite gestionado a través de DINO, ya sea que figure como aprobado u observado, a fin de completar la instancia correspondiente.

 

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo el acceso al BECH en distintos puntos de la ciudad, facilitando la gestión a estudiantes y trabajadores.

 

T.B

 

