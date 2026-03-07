Axel Antimán ante Marcelo Lagos por el cinturón AMBAPA

Después de un tiempo prolongado Axel Antimán podrá subirse al ring nuevamente. En este caso peleará ante su publico donde se medirá ante Marcelo Lagos de Esquel en el combate principal que se llevará a cabo esta noche en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

Se llevarán a cabo un total de 12 peleas, donde habrá pugilistas de Trevelin, Esquel, Puerto Madryn y representantes de Chile.

En la pelea de semifondo estarán frente a frente José Antón (Trevelin) ante Agustín Oyarzo (Esquel).

La velada comenzará a las 20.30 hs y el valor de las entradas es de 8 mil pesos, según se informó