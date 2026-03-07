20°
23°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 07 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportesaxel antimanboxeo amateur
07 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Axel Antimán ante Marcelo Lagos por el cinturón AMBAPA

Festival de boxeo esta noche en Trevelin
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después de un tiempo prolongado Axel Antimán podrá subirse al ring nuevamente. En este caso peleará ante su publico donde se medirá ante Marcelo Lagos de Esquel en el combate principal que se llevará a cabo esta noche en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

 

Se llevarán a cabo un total de 12 peleas, donde habrá pugilistas de Trevelin, Esquel, Puerto Madryn y representantes de Chile.

 

En la pelea de semifondo estarán frente a frente José Antón (Trevelin) ante Agustín Oyarzo (Esquel).

 

La velada comenzará a las 20.30 hs y el valor de las entradas es de 8 mil pesos, según se informó

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Repercusiones tras la apertura de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante
2
 90 días de lucha: la labor de "La Talento" en Cholila se ve respaldada por la nieve
3
 Perpetua confirmada por el brutal asesinato de un policía en Cushamen
4
 El Esquel Rugby Club viaja a El Bolsón con delegación completa de Juveniles y Primera
5
 Crea sobre Taccetta: "Tiene muchas coincidencias con el presidente Javier Milei"
1
 BECH en los barrios: operativo especial de atención en Puerto Madryn
2
 La Cuática presenta "La vida misma": humor para sobrevivir a la rutina
3
 Llega la 4ª edición del Esquel Blues Festival con proyección internacional
4
 Chubut se posiciona en el mercado europeo tras su paso por Berlín
5
 Axel Antimán ante Marcelo Lagos por el cinturón AMBAPA
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -