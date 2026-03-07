Llega la 4ª edición del Esquel Blues Festival con proyección internacional

a ciudad de Esquel se prepara para recibir uno de los eventos culturales independientes más significativos de la región patagónica. Los días 22 y 23 de mayo de 2026, el Auditorio Municipal de Esquel será la sede de la 4ª edición del Esquel Blues Festival, una propuesta que año tras año crece en calidad, convocatoria y relevancia institucional.

Esta edición 2026 marca un hito en la historia del festival, ya que contará con la participación de destacados artistas nacionales y se espera la confirmación de presencia internacional. Este salto cualitativo no solo eleva el nivel artístico de la grilla, sino que posiciona al festival en un nuevo nivel de proyección cultural y turística, atrayendo a visitantes de diversos puntos del país hacia la cordillera chubutense.

Una experiencia más allá de la música

El festival ha sido diseñado para ofrecer una experiencia integral que trascienda el escenario principal. Durante las dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de un corredor gastronómico conformado por emprendedores locales y la participación de cerveceros artesanales de la zona, vinculando la cultura musical con la identidad productiva de la región.

Asimismo, la programación incluye un espacio cultural abierto, una charla especializada sobre Blues e improvisación para músicos y aficionados, y una vibrante activación urbana que tendrá lugar frente al Auditorio Municipal, llevando el espíritu del género a las calles de la ciudad.

Oportunidad estratégica para marcas y empresas

Debido a su gran alcance, el Esquel Blues Festival se ha convertido en una vidriera inmejorable para el sector privado. El evento convoca a un público heterogéneo proveniente de Esquel, la Comarca Andina, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Bariloche, además de los turistas de paso que eligen la ciudad en esa fecha.

En este marco, la organización invita a empresas, comercios y emprendedores a sumarse como sponsors. Las marcas colaboradoras contarán con beneficios exclusivos como presencia en la gráfica oficial, inclusión en flyers y cartelería, menciones en prensa y entrevistas, branding en el escenario y espacios específicos para la activación de marca según la categoría elegida.

Impacto en la economía local

El Esquel Blues Festival no es solo música; es movimiento cultural, turismo y motor de la economía local. Al ser un evento que atrae a cientos de visitantes de toda la Patagonia, genera un impacto directo en la hotelería, la gastronomía y el comercio regional, consolidándose como un recurso turístico fundamental para el mes de mayo.

Contacto e inscripciones

Aquellos interesados en formar parte de esta edición histórica, ya sea como sponsors o colaboradores, pueden ponerse en contacto con la organización para conocer las diferentes modalidades de participación:

Contacto: Damián Duflós

Teléfono: 0299 15-508-1526

Email: damianduflos@gmail.com

T.B