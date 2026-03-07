Fallo histórico en Madryn: Banco Hipotecario deberá pagar $20 millones

En una sentencia que marca un hito en la defensa de los derechos del consumidor y la seguridad informática, la Justicia de la provincia del Chubut ratificó una condena contra una entidad bancaria de primera línea, obligándola a resarcir a un cliente que sufrió el hackeo de su cuenta personal de Home Banking. El monto de la indemnización, que alcanza los $20 millones, responde tanto al perjuicio económico directo como al daño moral y punitivo.

El caso se originó cuando la víctima advirtió que terceros ajenos habían vulnerado sus credenciales de acceso, operando dentro de su cuenta y realizando transferencias masivas hacia otras entidades. Pese a los reclamos administrativos realizados de manera inmediata ante la institución, el banco no brindó una solución satisfactoria, argumentando que las claves son personales y responsabilidad exclusiva del usuario.

La responsabilidad de la entidad financiera

Sin embargo, el fallo judicial fue contundente al analizar la naturaleza del servicio prestado. Los magistrados entendieron que, al ofrecer una plataforma digital para operar fondos, la entidad bancaria asume un deber de seguridad que no puede ser trasladado al cliente de manera simplista. La Justicia determinó que los sistemas de validación de identidad y las alertas de comportamiento inusual de la cuenta fallaron de manera evidente, permitiendo que la estafa se concretara sin trabas.

Durante el proceso, se hizo hincapié en que el banco cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para detectar patrones de fraude, como transferencias por montos elevados a cuentas desconocidas en horarios inusuales. Al no haber bloqueado preventivamente estas operaciones, la institución fue considerada responsable por omisión de medidas de seguridad.

Un mensaje al sector bancario

El resarcimiento de $20 millones incluye la devolución de los fondos sustraídos con sus respectivos intereses, pero también una fuerte suma en concepto de daño punitivo. Esta figura legal busca no solo reparar el daño al particular, sino también sancionar a la empresa para que modifique su conducta y realice las inversiones necesarias en ciberseguridad para proteger a la masa de usuarios.

Este antecedente es fundamental para otros damnificados en la región que atraviesan situaciones de phishing o acceso no autorizado a sus cuentas bancarias. La sentencia deja claro que la digitalización de la banca debe ir acompañada de una protección robusta, y que el eslabón más débil de la cadena —el consumidor— no debe cargar con los costos de las vulnerabilidades tecnológicas de las grandes corporaciones.

Recomendaciones para los usuarios

Si bien la justicia está fallando a favor de los usuarios, especialistas en delitos informáticos recomiendan mantener la guardia alta. Es fundamental no compartir claves, desconfiar de correos electrónicos que solicitan datos personales (phishing) y activar, siempre que sea posible, el doble factor de autenticación (Token o biometría) para añadir una capa extra de defensa ante posibles ataques.

T.B