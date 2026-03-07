Trelew: más de 140 agentes se preparan para el nuevo Hospital Humphreys

En el marco de la puesta en funcionamiento del Hospital de Complejidad Creciente “María Humphreys” (HMH) de Trelew, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, continúa capacitando al personal que cumplirá funciones en los diversos servicios.

En ese contexto, esta semana y la anterior se llevaron a cabo en instalaciones del nuevo establecimiento asistencial dos encuentros de la etapa de capacitación destinados a los agentes de los servicios de Pediatría, Traumatología (adultos y pediátrica), Clínica Médica, Cirugía (general y pediátrica) y Anestesia del Hospital Zonal “Dr. Adolfo Margara”.

Las jornadas de trabajo fueron encabezadas por el subsecretario de Hospitales, Sebastián Restuccia; el director asociado de Maternidad e Infancia del Hospital “María Humphreys”, Matías Mendelevich; la directora general de Coordinación de Programas, Susana Capart; la directora provincial de Planificación de Recursos Humanos, Carolina Acuña; y la directora provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia, Silvina Leiva, entre otros referentes sanitarios. A su vez, el coordinador del curso, el sanitarista Carlos Díaz, participó de manera virtual.

En esa línea, es importante mencionar que la Secretaría de Salud, junto al equipo de salud del Hospital, diagramó el “Plan de Inducción Institucional” con el propósito de facilitar la inserción del personal, brindando una comprensión integral del sistema de salud, el modelo de cuidado progresivo, la organización hospitalaria, la tecnología disponible, y las habilidades necesarias para el trabajo interdisciplinario.

Capacitación

Este proceso es clave para la puesta en funcionamiento del Hospital “María Humphreys”, en el que se apunta a consolidar un modelo de atención centrado en las personas. En ese marco, se planificaron diferentes etapas formativas dirigidas a los trabajadores de la salud antes de la mudanza de sus respectivos servicios.

Actualmente forman parte del “Plan de Inducción Institucional” más de 140 personas que se capacitan en diversos contenidos, entre los que se destacan: Sistema de salud, regionalización e inserción del HMH; Modelo de cuidado progresivo; Misión, visión, valores y programa de apertura; Tecnología, equipamiento y sistema; y Habilidades blandas y cultura de trabajo.

Asimismo, se incluyen en los encuentros recorridos por las diversas áreas del Hospital “María Humphreys”, con el fin de facilitar el reconocimiento del edificio, los circuitos y la futura organización de los servicios, y está planificado efectuar en los próximos días un simulacro destinado al servicio de Pediatría.

T.B