Esquel, Argentina
Lunes 09 de Marzo de 2026
09 de Marzo de 2026
Por Redacción Red43

Reconstrucción en la Comarca: Provincia entrega las primeras viviendas este fin de semana

El Gobierno del Chubut concretará la primera entrega de unidades habitacionales en Epuyén y El Hoyo. Con una inversión superior a los $3.300 millones, el plan incluye 70 viviendas diseñadas con materiales sustentables.
Reconstrucción en la Comarca: Provincia entrega las primeras viviendas este fin de semana

 

