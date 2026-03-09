10°
Lunes 09 de Marzo de 2026
Trevelin: El INTA brindará capacitaciones gratuitas sobre producción de semillas

El INTA, junto a diversas instituciones locales, llevará adelante un ciclo de formación gratuito durante los meses de marzo y abril. La propuesta busca fomentar que los vecinos aprendan a producir y conservar sus propias semillas de huerta.
Con el objetivo de fortalecer la producción familiar y el intercambio de conocimientos agrícolas, se anunció el inicio de la capacitación "Autoproducción de semillas de huerta - Trevelin 2026". Esta iniciativa, de carácter gratuito, invita a la comunidad a involucrarse en el ciclo completo de sus cultivos, promoviendo la autonomía alimentaria.

 

Cronograma de encuentros

 

La formación se desarrollará en tres jornadas estratégicas, rotando por diferentes espacios de la localidad para facilitar el acceso de los vecinos:

 

Viernes 13 de marzo: De 14:00 a 16:30 h en la A.E.R. INTA Trevelin (Río Corinto 476).

 

Viernes 20 de marzo: De 14:00 a 16:30 h en el Huerto del Club de Héroes (Calle Río Percy 1314).

 

Viernes 10 de abril: De 14:00 a 16:30 h en "Vive la huerta" - Hospital Rural Trevelin (Av. San Martín 995).

 

La actividad requiere inscripción previa y los interesados pueden solicitar informes a Lujan Silva al celular 02945-593245. Organizan de manera conjunta AER INTA Trevelin, CECAIN, Vive la Huerta y el Huerto del Club de Héroes, con el auspicio del Mercado del Valle Trevelin.



M.G

 

