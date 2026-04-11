Mar del Plata, un destino que siempre enamora

Dicen que "La Feliz" es solo para el verano, pero quien lo afirma claramente no ha caminado por su rambla una tarde de otoño o disfrutado de un café frente al mar en pleno invierno. Mar del Plata se ha consolidado como el destino 365 por excelencia en Argentina, ofreciendo una mixtura perfecta entre naturaleza, cultura y esa gastronomía que te hace volver una y otra vez.

Una Playa para cada Estilo de Viajero

La costa marplatense es extensa y diversa. No importa en qué época vayas, el paisaje siempre tiene algo nuevo que mostrar:

Para la Familia (La Perla y Norte): Con sus clásicos espigones que suavizan el oleaje, son ideales para quienes buscan tranquilidad y servicios completos.

El Corazón de la Ciudad (Bristol y Varese): Las playas más icónicas. Varese, en particular, es perfecta para actividades deportivas como kayak o stand-up paddle, incluso fuera de temporada, gracias a su bahía protegida.

Surf y Onda Joven (Playa Grande): El epicentro del surf nacional. Aquí el movimiento no para nunca; si no hay sol para la arena, hay bares de primer nivel y after-beach con las mejores vistas.

Naturaleza y Relax (Punta Mogotes y Playas del Sur): Si buscás desconexión total, los balnearios del sur —pasando el Faro— ofrecen acantilados y una paz inigualable.

Más allá de la Arena: ¿Qué hacer todo el año?

Cuando el clima no invita a meterse al agua, Mar del Plata saca a relucir su chapa de gran ciudad:

Circuito de Museos: No podés dejar de visitar el Museo MAR (Arte Contemporáneo) con su gigante lobo marino de alfajores, o la Villa Victoria, la antigua casa de Victoria Ocampo que parece detenida en el tiempo.

Gastronomía de Puerto: Ir al puerto es un ritual obligatorio. Desde una picada de mariscos frescos hasta los clásicos sorrentinos (¡que nacieron acá!).

Bosque Peralta Ramos: Para un cambio de aire, este bosque ofrece un té reconfortante en "La Cabaña del Bosque", un rincón mágico rodeado de pinos.

Sierra de los Padres: A pocos kilómetros, este centro de colinas y lagunas es el escape perfecto para un día de campo y vistas panorámicas.

Cómo llegar desde el Interior del País

Mar del Plata es probablemente la ciudad mejor conectada de la Costa Atlántica, facilitando la llegada desde cualquier punto de la Argentina:

En Avión: El Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla recibe vuelos directos desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza (según temporada), conectando al interior en pocas horas.

En Colectivo: La Terminal de Ómnibus de Mar del Plata conecta con prácticamente todas las provincias. Hay servicios de coche-cama y ejecutivos que hacen el viaje muy confortable.

En Tren: Una opción económica y pintoresca. Sale diariamente desde la Estación Constitución en Buenos Aires. Si venís del interior, podés combinar tu llegada a Retiro o Constitución con este servicio.

En Auto: Las rutas 2, 11, 88 y 226 convergen en la ciudad, todas en excelente estado y bien señalizadas.