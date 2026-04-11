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Por Redacción Red43

Exitoso regreso de Artemis II: "el inicio de una nueva era en la exploración espacial"

El primer viaje a la luna de la era moderna fue celebrado por la NASA tras su regreso a la tierra.
Por Redacción Red43

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La NASA encabezó en la noche del viernes una conferencia de prensa después del amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico. “Este es el inicio de una nueva era en la exploración espacial”, afirmó Howard Hu, gerente del programa Artemis II, que se convirtió en el primer viaje a la Luna tripulado en más de 50 años.

 

Luego de agradecer a la tripulación y a los científicos que trabajaron en la mision, las autoridades de la agencia espacial compartieron sus expectativas y emociones luego el splashdown.

 

La directora del programa Artemis, Lori Glaze, por su parte, señaló que los astronautas volverán a Houston este sábado y hablarán por primera vez desde que reingresaron a la Tierra. También celebró: “Enviamos a cuatro personas a la Luna y las trajimos de regreso a la Tierra por primera vez en más de 50 años”.

 

 

Glaze, además, adelantó lo que viene de cara al futuro y dijo que este es sólo el comienzo, “la primera de muchas” expediciones del programa.

 

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