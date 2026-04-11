14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 11 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
11 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel realizó un nuevo plenario

Desde dicho espacio plantean proyectos de inclusión laboral y planifican su presencia en la próxima Feria del Libro.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el 9 de Abril, se reunió en plenario el Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel, como cada mes.

 

Durante ducho encuentro se repasó las actas de anteriores plenarios, y propuestas a trabajar en las comisiones durante el año . Según el art. Número 12 del reglamento interno de este Consejo.

 

El tratamiento de nuevos poyectos laborales inclusivos fue propuesto a Paula Botto, secretaría de Producción y Empleo Municipal, en conjunto con la comisión laboral presentaron proyectos de inclusión laboral que se podrían ir concretando durante el año. Proponiendo la realización de estos proyectos en las instalaciones del CICAL.

 

Así también Botto explicó las características del Programa nacional de inclusión laboral PROMOVER, en el cual este consejo pidió a los miembros de la cámara de comercio presentes su colaboración para la difusión del mismo .

 

También, la comisión estará en la Feria del Libro ( 7,8 y 9 de mayo) con el acompañamiento de Dirección de Inclusión, participando activamente con su stand informativo y juegos accesibles .

 

El próximo plenario de llevará a cabo el 14 de mayo a las 10 horas en Centro Cultural Melipal.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 A cargar celulares: habrá un corte total de luz en Esquel
2
 Esquel invita a descubrir el "universo invisible" de los hongos de la Patagonia
3
 “Hace un mes no teníamos nada, hoy el gimnasio está equipado”
4
 Un set audiovisual inspirado en los hongos llega al Auditorio de Esquel
5
 Armas, chalecos antibalas y droga: el resultado de un nuevo golpe policial en Comodoro
1
 La Cruzada Solidaria “Raúl Ibarra” vuelve a unir a la Comarca Andina en apoyo a los bomberos voluntarios
2
 Más de 4.600 controles oftalmológicos y 4.000 anteojos entregados por el plan "Ver para ser libres"
3
 ¿Sacaste fotos a abejas en la región? Un concurso premia a la mejor imagen
4
 Robaron un auto en Cholila y apareció en José de San Martín
5
 Comenzaron las visitas a viñedos de Trevelin
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -