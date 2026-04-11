El Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel realizó un nuevo plenario

Durante el 9 de Abril, se reunió en plenario el Consejo Municipal de Discapacidad de Esquel, como cada mes.

Durante ducho encuentro se repasó las actas de anteriores plenarios, y propuestas a trabajar en las comisiones durante el año . Según el art. Número 12 del reglamento interno de este Consejo.

El tratamiento de nuevos poyectos laborales inclusivos fue propuesto a Paula Botto, secretaría de Producción y Empleo Municipal, en conjunto con la comisión laboral presentaron proyectos de inclusión laboral que se podrían ir concretando durante el año. Proponiendo la realización de estos proyectos en las instalaciones del CICAL.

Así también Botto explicó las características del Programa nacional de inclusión laboral PROMOVER, en el cual este consejo pidió a los miembros de la cámara de comercio presentes su colaboración para la difusión del mismo .

También, la comisión estará en la Feria del Libro ( 7,8 y 9 de mayo) con el acompañamiento de Dirección de Inclusión, participando activamente con su stand informativo y juegos accesibles .

El próximo plenario de llevará a cabo el 14 de mayo a las 10 horas en Centro Cultural Melipal.

SL