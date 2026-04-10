Media Maratón de Malvinas: presentación de la remera oficial

En un clima de gran entusiasmo y compromiso patriótico, se realizó este viernes la presentación oficial de la indumentaria para la Media Maratón de Malvinas, que este año celebra su décimo aniversario. La organización confirmó que las inscripciones debieron cerrarse de manera anticipada al haber superado el cupo máximo de 250 atletas, lo que demuestra el crecimiento de una prueba que ya trasciende las fronteras regionales.

La competencia contará con una figura de elite: la participación especial de "Coco" Muñoz, quien le aportará un salto de categoría al evento. Además, se destacó la llegada de corredores de provincias como Río Negro, Neuquén, Catamarca y Córdoba. “Estamos muy agradecidos por el acompañamiento de la comunidad; trabajamos todo el año para que la causa de Malvinas se mantenga viva y este evento es un reconocimiento y honor para nuestros veteranos”, expresaron desde la organización.

La camiseta presentada hoy luce los colores de la simbología patria, incluyendo el sol y el logo del infinito de 1982, con detalles de profundidad que realzan las Islas Malvinas. El evento es el resultado de un trabajo articulado entre las municipalidades de Esquel y Trevelin, con la intervención de las Secretarías de Deportes de Matías Taccetta y Diego Galmes, junto a Carlos Saenz. El operativo de seguridad incluirá a la Policía, Bomberos y la colaboración de cadetes en los puestos de hidratación ubicados cada 7 kilómetros.

Entrega de kits y premios Los 250 inscriptos deberán retirar su kit (que incluye la camiseta oficial y el chip de cronometraje) este sábado 11 de abril de 16:00 a 20:00 horas. La organización recordó que habrá importantes premios en efectivo para los ganadores, cuya entrega se realizará en vivo al finalizar la prueba deportiva. Con un dispositivo de seguridad ya armado entre los ejidos de ambas ciudades, la región se prepara para vivir una jornada donde el deporte y la memoria caminarán de la mano.









M.G