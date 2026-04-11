Robaron un elemento del Muñeco de Nieve durante el homenaje al "mes de Malvinas"

El Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste comunicó el robo de un elemento en una de las intervenciones para homenajear la gesta.

Mediante un comunicado, marcaron un "enérgico repudio ante el reciente robo de un elemento que formaba parte de la ornamentación del emblemático muñeco de nieve de nuestra ciudad".

Dicha ornamentación no constituye un simple adorno: "sino que reviste un profundo valor simbólico, ya que integra las acciones conmemorativas del Mes de Malvinas, período en el cual reafirmamos la memoria, el reconocimiento y el respeto hacia quienes participaron en la gesta de 1982, así como también hacia nuestros caídos y sus familias".

Este hecho no solo implica la sustracción de un objeto material: "sino que representa una falta de respeto hacia la memoria colectiva, los valores patrios y el compromiso permanente de mantener viva la causa Malvinas en nuestra comunidad. Actitudes como esta lesionan el esfuerzo de quienes, con dedicación y respeto, trabajan para sostener estos espacios de reflexión y homenaje", explicaron.

El comunicado concluye requiriendo a la comunidad su colaboración para el cuidado del patrimonio simbólico "que nos representa a todos, entendiendo que estos espacios y expresiones son construidos colectivamente y deben ser protegidos con responsabilidad y compromiso ciudadano".

El pedido de restitución

Asimismo, instamos a quien haya cometido este hecho a reflexionar sobre la gravedad de sus acciones y a restituir el elemento sustraído, contribuyendo así a reparar, en parte, el daño ocasionado.

"Reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur", concluyeron los representantes del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Esquel y Zona Noroeste.

SL