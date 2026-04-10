Chubut celebra su identidad textil: artesanas de toda la provincia se reúnen en Esquel

Nuestra ciudad se convertirá nuevamente en el epicentro de uno de los oficios más antiguos y representativos de la región. Los próximos viernes 17 y sábado 18 de abril, el Gimnasio Municipal abrirá sus puertas para el II Encuentro Provincial y V Regional de Hilanderas, una celebración que busca poner en valor la identidad textil y el intercambio de saberes entre artesanas de todo Chubut.

El evento, que se desarrollará de 09:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita, contará con una nutrida agenda que incluye capacitaciones técnicas de alto nivel, como el taller de Telar Pampa dictado por Juan Pablo Müller (San Luis) y charlas sobre la historia de la comercialización y el uso de tintes naturales.

Cronograma de Actividades

Viernes 17 de Abril:

10:00 hs: Taller de Telar Pampa (técnica de urdimbre complementaria).

11:00 hs: Disertación "Del Vellón a la prenda" por Alda Torres (Gaiman).

14:00 hs: Charla "La historia detrás de la venta" (Lic. María Verónica Chaina).

15:00 hs: Taller de Tintes Naturales (Talleres Pertenecer).

17:00 hs: Concurso de Hilanderas (Categorías Uso y Rueca).

Sábado 18 de Abril:

10:00 hs: Reunión de participantes y proyección del Encuentro 2027.

11:30 hs: Continuación del Taller de Telar Pampa.

15:00 a 21:00 hs: Feria de Hilanderas y Artesanos.

18:00 hs: Desfile de prendas textiles.

20:00 hs: Cierre artístico.

Este encuentro no solo es una oportunidad para adquirir productos únicos en la feria, sino también un espacio fundamental para que las hilanderas compartan sus experiencias y fortalezcan la red de artesanos locales. Desde la Subsecretaría de Cultura Municipal destacaron que la jornada culminará con un gran desfile donde se podrá ver el resultado final del proceso: la prenda terminada con identidad local.









M.G