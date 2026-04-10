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11 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut celebra su identidad textil: artesanas de toda la provincia se reúnen en Esquel

Durante el viernes 17 y sábado 18 de abril, el Gimnasio Municipal será sede de talleres, ferias y el tradicional concurso de hilado. Una cita imperdible con la cultura y el oficio textil.
Por Redacción Red43

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Nuestra ciudad se convertirá nuevamente en el epicentro de uno de los oficios más antiguos y representativos de la región. Los próximos viernes 17 y sábado 18 de abril, el Gimnasio Municipal abrirá sus puertas para el II Encuentro Provincial y V Regional de Hilanderas, una celebración que busca poner en valor la identidad textil y el intercambio de saberes entre artesanas de todo Chubut.

 

El evento, que se desarrollará de 09:00 a 20:00 horas con entrada libre y gratuita, contará con una nutrida agenda que incluye capacitaciones técnicas de alto nivel, como el taller de Telar Pampa dictado por Juan Pablo Müller (San Luis) y charlas sobre la historia de la comercialización y el uso de tintes naturales.

 

Cronograma de Actividades

 

Viernes 17 de Abril:

 

10:00 hs: Taller de Telar Pampa (técnica de urdimbre complementaria).

 

11:00 hs: Disertación "Del Vellón a la prenda" por Alda Torres (Gaiman).

 

14:00 hs: Charla "La historia detrás de la venta" (Lic. María Verónica Chaina).

 

15:00 hs: Taller de Tintes Naturales (Talleres Pertenecer).

 

17:00 hs: Concurso de Hilanderas (Categorías Uso y Rueca).

 

Sábado 18 de Abril:

 

10:00 hs: Reunión de participantes y proyección del Encuentro 2027.

 

11:30 hs: Continuación del Taller de Telar Pampa.

 

15:00 a 21:00 hs: Feria de Hilanderas y Artesanos.

 

18:00 hs: Desfile de prendas textiles.

 

20:00 hs: Cierre artístico.

 

Este encuentro no solo es una oportunidad para adquirir productos únicos en la feria, sino también un espacio fundamental para que las hilanderas compartan sus experiencias y fortalezcan la red de artesanos locales. Desde la Subsecretaría de Cultura Municipal destacaron que la jornada culminará con un gran desfile donde se podrá ver el resultado final del proceso: la prenda terminada con identidad local.




M.G

 

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