La Chancletera: nueva banda de "cumbia y gozadera"

“La Chancletera” es una nueva banda de cumbia esquelense-trevelinense, integrada por artistas de larga data en la escena, que se unieron para hacer bailar a la región con ritmos de toda Latinoamérica.



Kevin Muñoz y Marcelo Aravena, percusionista y bajista respectivamente, contaron en RED43: “Venimos a invitarlos a nuestra primera presentación en Blest hoy viernes. Cumbia colombiana, cumbia chicha, cumbia peruana, cumbia argentina también. Están súper invitados a bailar, a compartir”.



La banda se completa con Male De Vita en congas, Agustín Rementería en guitarra y de invitada, Dai Reyes en el güiro: “Estamos ansiosos ahí de sonar en el centro y que la gente escuche”.



La banda también se puede escuchar online en sesiones en vivo producidas por los mismos músicos: “El Campanero y tenemos también La Cenaida, un tema muy popular en la música”.



Su repertorio de versiones cuenta con la particularidad de tenerlos a todos de cantantes, de acuerdo a la canción, generando un clima de baile variado y sin pausa que ya comienza a sonar en Esquel y estará también mañana sábado en Trevelin, en La Encrucijada, calle Brown 386.



En Esquel, sonarán hoy viernes a las 23 horas en Cervecería Blest.



SL

