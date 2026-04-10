“Hace un mes no teníamos nada, hoy el gimnasio está equipado”

Con esfuerzo todo se logra. Tal vez se demore un poco más, pero si las cosas se emprenden con mucho amor, empeño y perseverancia, todo es posible.

Para Fabián Corbalán los frutos comenzaron a verse temprano, es que en tiempo de crisis todo cuesta más. Pero apretó los dientes, se apoyó en su familia, trabajó con sus manos y se reunió con un grupo de amigos, aficionados al boxeo, quienes también la salieron a pelear.

Muchas de ellas mujeres, quienes fueron y serán parte de este proyecto deportivo llamado “Puños del Sur”.

Luego de un mes de la inauguración del propio gimnasio de boxeo en José de San Martín, cuyas paredes fueron levantadas por el mismo Fabián “el pipi” Corbalán, hoy podemos decir que ya está equipado, primero con algunos regalos de amigos, luego con la entrega de materiales que le hizo la gente de Chubut Deportes al presidente del Concejo Deliberante de José de San Martín, Juan Pablo Diaz (tras una nota redactada por el mismo presidente) y luego, esto lo importante, la compra de otros materiales deportivos cuyo dinero salió de una exitosa feria de empanadas.

“Ahora sí… feliz. Porque estas cosas se logran trabajando en equipo. Muchas gracias a todos y a todas quienes colaboraron comprando empanadas y a las mujeres que estuvieron ayudando y colaborando, también”.

“Hoy hace un mes que comenzamos y hace un mes no teníamos nada. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que tenemos el gimnasio equipado”, según lo destacó Fabián Corbalán en sus redes sociales.

LO HIZO CON SUS PROPIAS MANOS

Recordemos que Fabián Corbalán construyó con sus propias manos un gimnasio de boxeo.

Se llama “Puños del Sur”. Lo hizo detrás de su casa en José de San Martín. Puso de su bolsillo más de 4 millones de pesos en materiales. Y con sus manos levantó las paredes, puso el techo, acondicionó un lugar para la contención de muchos chicos y sobre todo de muchas mujeres.

“El gimnasio lo inauguré el lunes 9 de marzo. Fue una idea mía cuando decidí dejar la Escuela Municipal de Boxeo aquí en José de San Martín”, destacó en su momento “el Pipi” Corbalán.

“Surgió más que nada por el tema de los chicos, porque yo dejé la Escuela Municipal y mandé a los chicos a que vayan a otro lugar, que había más escuela acá y no quisieron ir. Me insistieron que vuelva y bueno, ahí surgió poder hacer el gimnasio acá en mi casa”.

“Muchas mujeres pensaban que era privado, que yo les iba a cobrar. Lo que les pedí a las mujeres que vienen, es que me den una mano únicamente cuando realicemos algún festival, o cuando hagamos alguna venta de algo, para comprar elementos, que es lo que más estamos necesitando”.

Y esto ocurrió. Llegó la feria de empanadas y con ese dinero se equipó el gimnasio. Igual, la historia continúa.