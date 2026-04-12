Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Valió la pena estar una tarde mirando ciclismo infantil. Sol a pleno y con temperatura ideal para compartir unos mates y, celular mediante, sacarles fotos, fotos y más fotos a los peques. Es que las familias encontraron en este deporte algo muy sano para sus hijos y esta tarde se pudo ver una verdadera fiesta del ciclismo infantil.

Un total de 42 mini corredores, desde la categoría Pata Pata hasta los 14 años, le dieron un marco ideal a esta jornada deportiva en Esquel, cuya competencia estuvo organizada por Asociación de Ciclismo del Noroeste Andino del Chubut, entidad que ya informó que la tercera y última fecha de este campeonato se llevará a cabo el domingo 10 de mayo, en lugar a confirmar.

Los ganadores de hoy, en cada una de las categorías, fueron los siguientes:

Noah Muñoz y Catalina Maciel en la categoría Pata Pata; Faustina Celi (3 y 4 años), Valentín Andrade y Leonela Austin (5 y 6 años); Salvador Otárola y Sofía Calfumán (7 y 8 años), Mario Celi y Josefina Biondo (9 y 10 años), Emily Orias y Bautista Antieco (11 y 12 años); Leonel Cabrera y Josefa Santana (13 y 14 años).

Lo que sorprendió fue la cantidad de nenes y nenas anotados en Pata Pata donde sumaron un total de 13 pequeños corredores, siendo la más numerosa en la soleada tarde de Esquel.

También es para destacar la gran actuación de Emily Orias, quien fue la ganadora de la clasificación general sumando las categorías de 11/12 y 13/14 años quienes corrieron juntas.

Con mucha solvencia, la pupila de Horacio Martin e integrante de Futuro Sobre Ruedas, unió las cuatro vueltas del circuito, superando por amplio margen a Bautista Antieco, quien terminó primero entre los varones.

Esta carrera estuvo organizada por la Asociación de Ciclismo del Noroeste Andino del Chubut, contó con el apoyo de la secretaría de deportes de la municipalidad de Esquel, de Chubut Deportes y de varios comercios amigos, recordando que la próxima fecha, ultima de este campeonato, se llevará cabo el domingo 10 de mayo.