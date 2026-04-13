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Por Redacción Red43

Fin del fuego: declararon oficialmente extinguido el incendio forestal “Puerto Café”

Tras una reunión operativa este fin de semana, se confirmó que no quedan puntos calientes en ninguno de los sectores. El resultado es fruto de un intenso trabajo articulado entre brigadistas, bomberos e instituciones.
Por Redacción Red43

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Tras una reunión operativa celebrada este fin de semana, se declaró oficialmente extinguido el incendio forestal denominado “Puerto Café”. La determinación se tomó luego de comprobar que el fuego ha sido sofocado en la totalidad de sus sectores y subsectores.

 

Para llegar a este estado de extinción, los equipos técnicos realizaron exhaustivos monitoreos y relevamientos mediante teledetección y recorridas directas en terreno. Durante estas inspecciones finales, no se observaron ni detectaron puntos calientes ni actividad ígnea, lo que permite dar por finalizada la emergencia en la zona afectada.

 

 

Desde la coordinación del operativo destacaron que este resultado es el fruto de un trabajo sostenido y articulado. "Agradecemos inmensamente a todos quienes nos acompañaron en esta situación", expresaron, haciendo especial mención a las instituciones civiles y gubernamentales, bomberos voluntarios, Protección Ciudadana de Chubut, la Agencia Federal de Emergencias, el Ejército Argentino y el Ministerio de Seguridad.

 

Asimismo, resaltaron el rol fundamental de los prestadores, concesionarios, pobladores y cada particular que se sumó a colaborar durante las jornadas más críticas. Con la declaración de extinción, comienza ahora una etapa de recuperación del ecosistema, cerrando un capítulo que mantuvo en vilo a la cordillera durante los últimos meses.



M.G

 

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