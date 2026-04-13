Quedan apenas 18 días para el inicio del Campeonato Nacional de Escalada

Ya no queda nada. Está a la vuelta de la esquina. Solo faltan ajustar algunos detalles y recibir a los mejores del país. Es cierto que todavía no se han anotado todos los escaladores, porque tienen tiempo hasta el viernes 24 de abril a las 20 horas; pero por lo datos que manejamos ya podemos asegurar que será una gran fiesta de la Escalada Deportiva cuyo Torneo Nacional para las Categorías U17 y U19 se llevará a cabo en la sede del Club Andino Esquel desde el viernes 1 al domingo 3 de mayo.

Y precisamente el Club Andino Esquel ya tiene su equipo preparado. Al mando de Nahuel Niseggi y Gerónimo Benedicti, los escaladores de nuestra ciudad ya se están poniendo a punto, entrenando tres veces por semana en el muro ubicado en la sede de la Avenida Ameghino.

Claro que, para este torneo, el Club Andino Esquel presentará un plantel de 22 escaladores, aunque hay que hacer la salvedad que seis de ellos viven en Esquel y los restantes, que son socios del Club y además federados a través del Club Andino Esquel, son de lugares alejados como ser Trelew, Puerto Madryn, Junín de los Andes y San Martin de los Andes.

Es decir que de estos lugares se defiende la camiseta tricolor del Club Andino.

Hay que señalar que en este torneo participarán los mejores escaladores del país para buscar una plaza en los Panamericanos, en el Mundial y también para ser parte de la Selección Argentina de Escalada.

“Por eso es tan importante para nosotros este torneo, pero además está vinculado también a una actividad que excede lo deportivo”, destacó Nahuel Niseggi a la prensa días atrás.

“Quería destacar que serán muchas las delegaciones que vendrán a Esquel por primera vez y se van a quedar un tiempo más en la zona, aprovechando que tenemos distintos atractivos para la escalada al aire libre, como lo es Piedra Parada”.

Niseggi señaló que “el Club Andino Esquel, que está asociada a la Federación Argentina del Andinismo, es el único club en la provincia asociada a la FASA y también en otras provincias utilizan la estructura del Club Andino, se identifican con el Club Andino y también van a estar compitiendo con nuestra camiseta, así que esperamos una gran participación” remarcó, además.

LOS DEPORTISTAS DEL CLUB ANDINO ESQUEL

Los escaladores que representarán al Club Andino Esquel en el torneo Nacional de Escalada (modalidad bourder) categoría juveniles, son los siguientes:

En la categoría U19 están Tomas Villafañe, Felipe Roberts (Esquel), Bautista Hernández (Esquel), Luca Kowalik, Juan Pablo Moreno, Ramiro Gorski, Marcial Spassof, Ana Estevez Chaves y Alma Benavidez.

Por su parte, en la categoría U17 estarán presentes Agustín Williams (Esquel), Enzo Di Meglio, Camilo González Rodríguez, Franccesco Porte Guareschi, Felipe Gutiérrez, Tomas García Monsalvo, Juan Araya, Martina Suárez (Esquel), Sofía Balercia (Esquel), Guadalupe Lobos (Esquel), Lila Kowalik, Lucía Baldini y Helena Rico.