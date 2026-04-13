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13 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Cholila: Provincia activa dispositivos de contención y salud mental comunitaria

El Gobierno Provincial incorporó nuevos profesionales y fortaleció las rondas sanitarias en el Hospital Rural. Se implementarán charlas de prevención del suicidio y capacitaciones para el equipo médico local.
Por Redacción Red43

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En el marco del trabajo preventivo y territorial que promueve el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se refuerzan en la localidad de Cholila los dispositivos de Salud Mental.

 

En esa línea, la cartera sanitaria provincial, desde la Dirección Provincial de Salud Mental Comunitaria, mantiene de manera sostenida y sistemática el acompañamiento a los equipos de salud mental, tanto de los hospitales cabecera como de los rurales.

 

Específicamente en el Hospital de Cholila se realiza un trabajo integral e interdisciplinario, debido a distintas consultas y casos que se han detectado en los últimos meses.

 

Presencia en terreno

 

Sobre las acciones sobre salud mental concretadas en la localidad cordillerana, la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena, sostuvo que “en el mes de febrero de 2026 la Secretaría de Salud incorporó al Hospital Rural de Cholila una profesional psicóloga en respuesta a la esperable creciente demanda posterior a los incendios, fortaleciendo así el enfoque de trabajo intersectorial, interdisciplinario, territorial y comunitario”.

 

En ese contexto, la funcionaria detalló que “se reforzaron las rondas sanitarias y atención a personas damnificadas en su propio entorno, con presencia de las trabajadoras comunitarias de salud en terreno y la participación de una psicóloga, un psicólogo, un médico generalista y personal de enfermería”.

 

Asimismo, destacó que en Cholila “se implementaron medidas de apoyo técnico mediante la intervención de profesionales especializados de la Dirección Provincial de Salud Mental Comunitaria, e incluyendo también la articulación con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, con el objetivo de desarrollar estrategias de postvención, contención y abordaje comunitario”.

 

“En el ámbito local, se llevaron adelante intervenciones de acompañamiento a las familias afectadas”, subrayó Pena.

 

Capacitaciones y convenio

 

Por otra parte, la subsecretaria adelantó que se trabaja en un plan de capacitación destinado al equipo sanitario, expresando que “será una formación muy importante que es parte del Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud, orientada a ampliar las capacidades de detección, abordaje y tratamiento en el primer nivel de atención, reduciendo así brechas de acceso en salud mental, sobre todo en comunidades alejadas”.

 

De ese modo, la funcionaria señaló que “hemos avanzado en un convenio de cooperación con el Colegio de Psicólogos de la Provincia del Chubut, destinado a la creación y fortalecimiento de dispositivos de atención territorial comunitaria en toda la provincia”.

 

“A corto plazo, para la localidad de Cholila, y a cargo de los profesionales locales se ha diseñado un plan de acciones comunitarias que incluye charlas de prevención del suicidio dirigidas a docentes, instituciones y a población en general, así como la conformación de Mesas Intersectoriales de Prevención del Suicidio, entendidas como estrategia prioritaria para un abordaje integral, articulado y sostenido”, afirmó Pena.

 

Al finalizar, Pena valoró que “ese plan de acción se concretará siempre en un marco de acompañamiento y asesoramiento de la Secretaría de Salud, desde el Nivel Central, reafirmando nuestro compromiso con el abordaje integral de la salud mental y con el trabajo articulado para fortalecer las respuestas sanitarias en el territorio”, concluyó.

 

 



M.G

 

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