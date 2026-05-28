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Por Redacción Red43

Impulsan un nuevo código de obras en espacios públicos para Esquel

La MMO Fernanda Felices González detalló el avance de una normativa técnica diseñada para ordenar los loteos y establecer reglas claras que perduren ante cualquier cambio de gestión.
Por Redacción Red43

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La Maestra Mayor de Obras (MMO) Fernanda Felices González brindó detalles sobre los avances en la implementación de un nuevo código de obras en espacios públicos para la ciudad. Este trabajo, desarrollado por un grupo de ingenieros que se reunió semanalmente durante todo el año pasado, busca resolver la falta de normativa específica en esta materia.

 

Sobre el proceso de gestión de esta herramienta, Felices González explicó: "Nosotros presentamos el código ante el Intendente el año pasado, en agosto del año pasado". Tras dicha presentación, se iniciaron las gestiones legislativas necesarias: "Ya tuvimos dos reuniones con los concejales, donde plantearon por ahí las consultas que tenían específicas del código y ahora estamos esperando a ver si se puede ya poner en vigencia una vez que lo aprueben".

 

La profesional aclaró que, antes de su aprobación definitiva, el proyecto debe contar con el respaldo de otros sectores técnicos para asegurar un acuerdo amplio: "Tenemos que esperar que justamente por ahí lo vean los demás colegios como para que quede ya el consenso general de que está todo bien. Nos dijeron que lo iban a analizar desde el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Arquitectos".

 

El objetivo central de este nuevo código es dotar de previsibilidad a la actividad profesional, especialmente en el ordenamiento de los loteos. Al respecto, la MMO señaló que el sistema actual presenta dificultades ante los cambios de gestión: "Es un problema que tienen los ingenieros que por ahí cuando se cambia el gobierno de turno, se cambian los pedidos para presentar un expediente".

 

Finalmente, Felices González concluyó que la implementación de esta norma estandarizará los requerimientos técnicos: "Con esto vamos a evitar de que se pidan cosas diferentes. Vas a tener una forma de presentar que pase el gobierno que esté, se va a pedir siempre lo mismo".




M.G

 

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