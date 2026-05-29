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Por Redacción Red43

Roció su cama con un desodorante, se fue a dormir y amaneció muerta de un paro cardíaco

La chica tenía 14 años y el caso abrió un fuerte debate sobre los riesgos de los productos en aerosol. Sus padres fueron los que la encontraron sin vida.
Por Redacción Red43

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La muerte de una adolescente británica de 14 años generó conmoción en Gran Bretaña y abrió un fuerte debate sobre los riesgos de los productos en aerosol dentro del hogar. Giorgia Green falleció después de inhalar desodorante mientras dormía, una práctica que, según relató su familia, utilizaba para calmar la ansiedad.

 

El hecho ocurrió el 12 de mayo de 2022, aunque las circunstancias exactas del caso se conocieron públicamente recién ahora, tras las declaraciones de sus padres y la difusión de distintos informes periodísticos en medios británicos.

 

Según explicó su padre, Paul Green, la adolescente tenía una relación muy particular con ciertos aromas y utilizaba el desodorante como una forma de confort emocional. “Debido a su comportamiento de búsqueda sensorial, le gustaba rociar su manta y envolverse en ella”, señaló el hombre en declaraciones publicadas por el diario británico Mirror.

 

La familia sostuvo que Giorgia era una chica sana y que nunca había atravesado enfermedades graves. “Era una niña perfectamente sana y en forma”, afirmó su padre, todavía impactado por lo ocurrido.

 

De acuerdo con el relato familiar, la joven había rociado su cama y sus mantas con aerosol antes de acostarse a dormir. Durante la noche sufrió un paro cardíaco provocado por la inhalación del producto y ya no volvió a despertarse. Fueron sus padres quienes la encontraron muerta cuando intentaron despertarla al día siguiente.

 

“Su fallecimiento ha sido un shock totalmente inesperado”, expresó Paul Green. Según explicó, el olor del aerosol ayudaba a tranquilizar a Giorgia cuando atravesaba momentos de ansiedad o crisis emocionales.

 

Tras la tragedia, la familia decidió iniciar una campaña pública de concientización para advertir sobre los peligros que pueden implicar los productos en aerosol, incluso aquellos de uso cotidiano como desodorantes o ambientadores.

 

“Queremos compartir esto que sucedió porque nuestra hija roció demasiado desodorante en aerosol”, señaló el padre de la adolescente. Además, pidió que otras familias presten atención a las advertencias impresas en estos productos y comprendan que los gases y químicos contenidos en las latas “pueden matar”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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