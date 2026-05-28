Preocupación por la proliferación de galpones en zonas residenciales de Esquel

La Maestra Mayor de Obras (MMO) Fernanda Felices González, brindó declaraciones sobre la actual situación del Código de Planeamiento Urbano en Esquel. Explicó que el año pasado se mantuvieron reuniones técnicas con la entonces arquitecta Nair Hernández para concretar modificaciones al código.

Dicho trabajo técnico fue finalizado y quedó listo para ser presentado ante el Concejo Deliberante para su aprobación. Sin embargo, la profesional manifestó su desconocimiento sobre los motivos por los cuales el mismo no ha entrado en vigencia aún.

Uno de los puntos críticos de su advertencia es la proliferación de galpones en zonas residenciales. Felices González señaló que este conflicto "era algo que se podía evitar si se llevaba, por ejemplo, todos los galpones a lo que es la parte del sector del parque industrial".

La profesional aclaró que las modificaciones buscaban "prohibir dentro de lo que es la ciudad la construcción de galpones". Advirtió que, ante la falta de una normativa actualizada, "si yo como profesional presento un expediente de un galpón en un barrio residencial, me lo van a aceptar y me lo van a aprobar".

La referente hizo énfasis en los perjuicios que esto causa a los vecinos. Mencionó que el tránsito pesado asociado provoca inconvenientes como el deterioro estructural, incluyendo la aparición de fisuras en las paredes de viviendas aledañas.

Sobre el impacto en el entorno, cuestionó: "Vos imaginate, vos haces una casa con buena vista y después te ponen un galpón en frente". Puntualizó que resulta urgente implementar el nuevo código para evitar que se sigan aprobando proyectos en terrenos disponibles.

Finalmente, recordó que sigue vigente hasta octubre de este año una moratoria para regularizar obras sin planos. Los interesados pueden acercarse a las oficinas en Molinar y San Martín para obtener un listado de profesionales habilitados.







M.G