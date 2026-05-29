Comodoro Rivadavia fue sede de las Primeras Jornadas Patagónicas de Emergentología

Continuando con las acciones de capacitación y jerarquización del recurso humano chubutense; el Gobierno de la Provincia, a través de la Secretaría de Salud, realizó en la ciudad de Comodoro Rivadavia las Primeras Jornadas Patagónicas de Emergentología.

Durante la actividad, de la que participaron más de 230 agentes sanitarios, se ofrecieron herramientas para promover una rápida respuesta ante emergencias y la toma de decisiones eficaces.

Las jornadas, organizadas por intermedio del Hospital Regional “Dr. Víctor Sanguinetti”, tuvieron el acompañamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a través de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud.

El acto inaugural estuvo encabezado por el secretario de Salud de la Provincia, Sergio Wisky; y contó con la participación de la subsecretaria de Hospitales, Romina Galarza; el director del Hospital Regional, Iván Martínez; el director Asociado Médico de dicho centro asistencial, Néstor Yapura; el médico emergentólogo del Servicio de Guardias e impulsor de las jornadas, Hernán Abad y la decana de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB, Bárbara Rueter.

Gestión sanitaria

En el marco de la apertura, el secretario de Salud destacó el alto nivel de participación de profesionales de la salud, residentes, estudiantes y equipos de emergencia y enfermería en este encuentro de formación, actualización e intercambio de conocimientos.

Wisky afirmó que “uno de los ejes centrales que tenemos en la gestión sanitaria es la emergencia y la urgencia, nos legitimamos en ese momento crítico que tienen las personas y tenemos que funcionar perfectos, y por eso este es un aporte enorme a nuestro sistema de salud”.

Alta participación y destacados panelistas



En tanto, la subsecretaria de Hospitales precisó que los presentes “se capacitaron para resolver situaciones complejas y tener templanza”, agradeciendo la “participación y las ganas de saber siempre un poco más”.

Por otra parte, el director del Hospital Regional, Iván Martínez, enfatizó que “hubo un total de 230 inscriptos, entre presentes y aula virtual, lo cual para nosotros la convocatoria fue un éxito”.

“Sin dudas las capacitaciones brindan un valor sumamente importante a los profesionales médicos, estudiantes de enfermería y residentes porque a eso apostamos, a la calidad y el mejor servicio a la comunidad”, agregó.

El director médico del Hospital Regional, Néstor Yapura, señaló que “fueron las primeras jornadas que se desarrollaron en la provincia, por lo tanto mucha gente vino de otras ciudades y otros se conectaron al aula virtual. Tuvimos destacados panelistas, que transmitieron su conocimiento y experiencia a los participantes”.

Instancia formativa

Durante la capacitación se desarrolló un amplio temario incluido en talleres como: “Introducción a la ecografía en emergencias” a cargo del coordinador Médico Central de emergencias adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires, Hugo Peralta; y “Manejo de la vía aérea”, dictado por el doctor y profesor Edgardo Menendez, director del Programa de Formación de Emergencias (SAE).

También se abordaron temas como “Liderazgo en RCP”, a cargo del médico Carlos Díaz, jefe del servicio de Emergencias del Sanatorio San Cayetano y director de Emergencias Cardiovasculares; y “Sesión interactiva de neuroemergencias/trauma” a cargo del médico Leandro Aguilar, especialista en terapia intensiva y medicina crítica, y subdirector de la carrera de emergentología en la UBA.