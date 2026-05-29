Esquel se prepara para el lanzamiento de la temporada de invierno en Buenos Aires

El próximo martes 2 de junio, en la ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la temporada de invierno para toda la provincia de Chubut, abarcando tanto la zona de la Costa como la Cordillera. César Carri, presidente de la Cámara de Prestadores Turísticos de Esquel, confirmó que una delegación local participará del evento para promocionar el destino con toda su variedad de productos y servicios.

Si bien el Centro de Esquí La Hoya se mantiene como el producto estrella del invierno, Carri enfatizó que la propuesta es mucho más amplia. "Nosotros vamos con todos los productos: La Trochita, el Parque Nacional, toda la oferta de Trevelin y los alrededores", explicó el dirigente.

El sector turístico apuesta a esta complementariedad para garantizar que el visitante tenga opciones incluso en días de clima adverso: "Si el centro de esquí cierra por viento, la gente hace La Trochita, va a Trevelin, al Parque Nacional o recorre los viñedos y cascadas. La idea es ofrecer servicios como caminatas con raquetas y actividades que permitan esa interacción con la nieve que tanto vienen a buscar".

Carri destacó la importancia del "derrame" económico que genera el turismo en la ciudad, alcanzando a diversos rubros como kioscos, estaciones de servicio, farmacias y gastronomía. "Uno lo ve en la facturación de cualquier comercio, sube considerablemente. El turismo en Esquel derrama a todos", señaló.

En cuanto a las fechas, las expectativas están puestas en el inicio de las vacaciones de invierno, que en Chubut comenzarán el 11 de julio y, posteriormente, el 18 de julio para Buenos Aires y otros centros emisores. El sector se muestra esperanzado, aunque reconoce que el calendario deportivo internacional (el Mundial) ha generado cierta demora en la toma de decisiones de los turistas. "Hay muchos que por ahí prefieren quedarse tranquilos viendo el Mundial en su casa, y eso se siente también en la venta de turismo al exterior", admitió.

Al ser consultado sobre qué hace a Esquel un destino diferente, el presidente de la Cámara fue contundente: "Nos diferenciamos por la tranquilidad de ser una ciudad con vida de pueblo, la seguridad, que uno puede andar tranquilamente a diferencia de las ciudades más grandes".

Finalmente, Carri destacó el trabajo conjunto realizado en las mesas de operativa invernal, donde participan Vialidad, los centros de esquí y las cámaras sectoriales. "Hubo varias reuniones para que, ante cualquier pronóstico o alerta meteorológica, todo fluya sin tener problemas. Existe un diálogo constante con todos los sectores para que la temporada sea un éxito", concluyó.









M.G