Avanza el plan de saneamiento del Arroyo Esquel bajo estrictos controles ambientales

La obra abarca 2.200 metros de cauce, extendiéndose desde la Avenida Alvear hasta Gobernador Tello. "Del cauce estamos en un 100% en lo que fue la parte dentro del arroyo, y de lo que es lagunas estamos aproximadamente en un 80%", señaló el funcionario.

Para estos trabajos se empleó maquinaria pesada, como retroexcavadoras, además de la contratación de nueve operarios para el desmalezado y corte de pasto. Fonseca destacó el rigor técnico de la intervención: "Hicimos la extracción de materiales y los depositamos en una parte que nos permitió la licenciada Verónica González, quien realizó el estudio de impacto ambiental y el seguimiento de toda la obra". Además, la tarea contó con inspecciones y verificaciones permanentes por parte del IPA.

En cuanto a las represas de retención, se proyectó la extracción de unos 3.000 metros cúbicos de material. "Lo estamos haciendo en parte con maquinaria contratada y en parte con equipo propio, por administración", agregó.

Las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas permitieron extender el plazo de ejecución en 60 días, lo que ha facilitado la continuidad de otras tareas de infraestructura, como la reparación y construcción de cordones cuneta en diversos puntos de la ciudad.

Por otro lado, el Secretario hizo hincapié en el avance del tendido de la red de gas para Villa de los Cóndores. Sobre este proyecto, que resulta vital para los vecinos del sector, Fonseca explicó: "Estamos esperando la definición de una aprobación de unos procedimientos de soldaduras que están pendientes". Una vez superado este trámite técnico, se procederá con el tendido final de la cañería para habilitar la planta reguladora y brindar acceso al servicio de gas a las familias del barrio.

"Estamos trabajando contra reloj, tratando de dejar terminado todo antes de que se larguen las lluvias", concluyó el funcionario, reafirmando el compromiso municipal con la seguridad hidráulica de la ciudad y la mejora en la calidad de vida de los vecinos.









M.G