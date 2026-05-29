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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut Deportes hizo entrega de material deportivo a la Escuela 137 Costa del Chubut

Fortalecer la educación a través del deporte. Dicho material sirve para promover, aún más, los Juegos Comunales que se desarrolla en toda la provincia.
Por Redacción Red43

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En el marco de las políticas de acompañamiento y fortalecimiento del deporte escolar que impulsa Chubut Deportes, el presidente del organismo, Milton Reyes, junto al Gerente Regional de Esquel, Lucas De Godos, realizaron la entrega de materiales deportivos a las autoridades de la Escuela N° 137 de Costa del Chubut.

 

La institución, dirigida por Bibiana Lara, recibió un kit de elementos deportivo como ser pelotas de fútbol, jabalina, disco, bala, escaleritas, vallas, conos, paletas, pelotitas y red de tenis de mesa, todo ello destinados a fortalecer las actividades deportivas y recreativas que se desarrollan diariamente con estudiantes de la comunidad educativa.

 

Esta entrega forma parte del trabajo de fortalecimiento deportivo que Chubut Deportes lleva adelante en toda la provincia, acompañando la preparación y participación de niños y jóvenes en los Juegos Evita y los Juegos Comunales, programas que promueven la inclusión, la integración y el desarrollo deportivo en cada localidad.

 

De esta manera, Chubut Deportes reafirma su compromiso de continuar brindando herramientas y oportunidades a las instituciones educativas y deportivas, garantizando mejores condiciones para la práctica de la actividad física y el crecimiento de los futuros representantes de la provincia.

 

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