Expectativa por el dato de inflación de marzo

El escenario económico nacional aguarda con atención la difusión de las cifras oficiales del INDEC correspondientes a marzo. Tras el 2,9% registrado en febrero, tanto el Gobierno como las consultoras privadas coinciden en que el indicador mostrará una aceleración, impulsada principalmente por factores estacionales y ajustes en servicios.

Uno de los principales motores de este incremento es el rubro educación debido al inicio del ciclo lectivo, sumado a los aumentos en combustibles y la incidencia de los precios regulados. El economista Fernando Marull señaló que los principales impulsores del mes fueron la suba de la carne, escuelas y naftas. "Si llega a ser 3,2 o 3,3%, no nos sorprende", afirmó el especialista respecto a la posibilidad de que el dato supere las expectativas previas.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central estimó una cifra cercana al 3,1%. De confirmarse una tendencia al alza, se trataría del noveno mes consecutivo de aceleración desde el valle registrado a mediados del año pasado.

A pesar de la presión estacional de marzo, desde el Ministerio de Economía confían en que este sea el pico del semestre. El ministro Luis Caputo ha defendido el programa económico actual basándose en el ancla fiscal y la estabilidad del tipo de cambio para contener los precios en el mediano plazo, proyectando una desaceleración a partir de abril. "Marzo siempre es un mes estacionalmente más alto por el inicio de clases, pero además hubo aumentos bastante específicos", explicó el economista José Vargas al analizar la dinámica mensual.

E.B.W.