10°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 14 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EconomíainflacionArgentina
14 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Expectativa por el dato de inflación de marzo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor del tercer mes del año, con proyecciones oficiales y privadas que lo ubican por encima del 3%.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El escenario económico nacional aguarda con atención la difusión de las cifras oficiales del INDEC correspondientes a marzo. Tras el 2,9% registrado en febrero, tanto el Gobierno como las consultoras privadas coinciden en que el indicador mostrará una aceleración, impulsada principalmente por factores estacionales y ajustes en servicios.

 

Uno de los principales motores de este incremento es el rubro educación debido al inicio del ciclo lectivo, sumado a los aumentos en combustibles y la incidencia de los precios regulados. El economista Fernando Marull señaló que los principales impulsores del mes fueron la suba de la carne, escuelas y naftas. "Si llega a ser 3,2 o 3,3%, no nos sorprende", afirmó el especialista respecto a la posibilidad de que el dato supere las expectativas previas.

 

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado que publica el Banco Central estimó una cifra cercana al 3,1%. De confirmarse una tendencia al alza, se trataría del noveno mes consecutivo de aceleración desde el valle registrado a mediados del año pasado. 

 

A pesar de la presión estacional de marzo, desde el Ministerio de Economía confían en que este sea el pico del semestre. El ministro Luis Caputo ha defendido el programa económico actual basándose en el ancla fiscal y la estabilidad del tipo de cambio para contener los precios en el mediano plazo, proyectando una desaceleración a partir de abril. "Marzo siempre es un mes estacionalmente más alto por el inicio de clases, pero además hubo aumentos bastante específicos", explicó el economista José Vargas al analizar la dinámica mensual.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nutrición y Psicopedagogía: Martina Raso y Maitena Dietzel invitan al taller "Cocinando Saberes"
2
 Exfuncionario implicado en una causa de abuso de una menor tendrá audiencia
3
 Denunciaron condiciones laborales irregulares y la Justicia les dio la razón
4
 Esquel: La Fiscalía y Educación se unen para combatir el acoso digital y los noviazgos violentos
5
 Viviendas: impulsan un programa para docentes, salud y policías
1
 Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores
2
 Esquel: Torres ratificó que la política para adultos mayores es una prioridad de Estado
3
 Matías Ibañez y Maxi Pozzobón lograron el título en la tercera categoría
4
 Gobernador Costa celebra el 32° Aniversario del Cuartel de Bomberos "Dante Soriani"
5
 Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -