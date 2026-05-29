Esquel: impulsan medidas para frenar el derroche de agua

Al ser consultado sobre la conducta de los usuarios y el nivel de derroche detectado en la vía pública y en los hogares, el jefe del servicio sanitario lamentó la falta de regularidad en el cuidado del recurso por parte de un sector de la comunidad. "Lamentablemente no. Hay gente que sí que es muy consciente pero el que no tiene medidor o no ha tenido problema de falta de agua no se suele cuidar o suele protestar si no puede regar", reconoció el técnico, y agregó que "creo que lo que pasa que hemos llegado al extremo este verano o bueno o tiene ciertas limitaciones".

Ante esta situación, la cooperativa reforzó sus líneas de educación ambiental destinadas a las infancias y las instituciones educativas de la ciudad. "La cooperativa en su programa de extensión cooperativismo está trabajando con las escuelas. Ya nos empezamos a acercar para tener charlas en la escuela a nivel primario inicial y secundario e invitarlas a las escuelas a que se acerquen a la cooperativa y vayan a visitar la planta de agua", comentó Mateos.

El objetivo pedagógico central es que los estudiantes comprendan todo el ciclo del servicio. "Vean el proceso que no es cómo llega el agua hasta las casas y estamos empezando a organizar eventos para que los chicos que es donde nos interesa trabajar aprendan y conozcan de dónde viene el agua cuál es el proceso y todo el proceso que llega hasta llegar el agua a la casa y lo que pasa después cuando uno el agua sale por la casa por la cañería de desagüe que no es que salga por el caño y listo sino bueno hay una cañería y una planta de tratamiento a dónde va ese líquido", explicó. En ese sentido, ratificó que están "trabajando con eso con la idea de realizar la expo agua este año de vuelta en el mes de noviembre ya anunciaremos bien la fecha y las actividades que se realizarán".

Uno de los puntos críticos señalados en la entrevista radica en la falta de noción sobre el consumo real por parte de aquellos hogares que carecen de dispositivos de medición. Respecto a la idea de que se gasta porque el recurso está disponible, Mateos analizó que "lamentablemente hemos tenido reclamos o quejas de esa forma". Explicó que en los lugares donde se aplica el "consumo presunto o estimado que se llama se le cobra un cargo fijo por la superficie construida pero no en realidad por el agua que va a consumir".

Esta modalidad genera que el usuario pierda los parámetros de lo que realmente utiliza en el día a día. "Hay gente que puede tener mucha superficie y gastar poca agua o viceversa tener poca superficie construida o sea que paga uno de los valores más bajos para hacer un uso irracional y excesivo está gastando mucha agua entonces no se puede medir", advirtió el jefe del servicio, remarcando que la falta de herramientas de control impide que el vecino sepa con certeza la cantidad que derrocha.

Por este motivo, la colocación de nuevos equipos de medición individual se presenta como la herramienta técnica más eficaz para optimizar el servicio y detectar fallas invisibles en las instalaciones domiciliarias. "Eso es una de las importantes que tiene la micro medición entonces poder demostrarle al vecino y al usuario cuánta agua realmente está usando", remarcó Mateos. Además, añadió que "a veces hay pérdidas que no se detectan en superficie que el medidor las va a delatar entonces esa agua que se derrocha le puede servir a una o más casas tanto en viviendas instituciones este eso es uno de los puntos principales también de la micro medición".

Finalmente, el responsable técnico describió los tipos de averías más frecuentes que pasan inadvertidas para los propietarios debido a las características particulares del suelo de la ciudad. "Rotura de cañería bajo veredas en Esquel hay lugares terrenos muy permeables que ha pasado que tienen pérdidas que no salen a superficie entonces después cuesta encontrarla entonces el vecino tiene que hacer muchas roturas o excavaciones siguiendo la cañería que como son internas él conoce", detalló. Estas situaciones suelen ocurrir "generalmente en lugares donde hay buena presión entonces no se queda sin agua".

Asimismo, mencionó las fallas menores dentro del hogar que, al prolongarse en el tiempo por falta de mantenimiento, representan un volumen significativo de derroche constante. Mencionó las fugas "internas en la casa que son más visibles como una canilla que no cierra bien un depósito de inodoro que no cierra bien ese tipo de usos que como no se le paga por el derroche que está tirando eso a veces no lo arregla por eso también con la micro medición esos quedan en evidencia entonces bueno es una de las tantas recomendaciones o por qué nos conviene la micro medición", concluyó Mateos.

EBW