Estaba borracho, cambió su contraseña y la olvidó: pudo recuperar la plata 10 años después

Las historias de personas que perdieron fortunas en Bitcoin por olvidar una contraseña forman parte del folclore del mundo cripto. Sin embargo, pocas tuvieron un desenlace tan inesperado como la de un hombre que estuvo más de una década sin poder acceder a cinco bitcoins comprados en 2015.

Todo comenzó como una decisión tomada durante una noche de fiesta, pero el chiste estuvo cerca de costarle unos USD 400.000.

Durante años creyó que el acceso a sus criptomonedas podía estar perdido para siempre, hasta que una revisión exhaustiva de archivos olvidados permitió encontrar la pista que necesitaba.

El protagonista de la historia se identifica en la red social X como Cprkrn. Allí contó que compró cinco bitcoins en 2015, cuando cada unidad cotizaba alrededor de USD 250.

En aquel momento, la inversión total apenas superaba los USD 1.200. Como ocurrió con muchos compradores tempranos de criptomonedas, nadie imaginaba entonces el valor que esos activos alcanzarían años después.

El problema apareció tras una fiesta universitaria. Según relató, decidió cambiar la contraseña de su billetera digital después de haber consumido alcohol. La intención era reforzar la seguridad de los fondos, pero la medida terminó convirtiéndose en una trampa.

Al día siguiente descubrió que no podía recordar la nueva clave. La contraseña tampoco era sencilla. Había creado una combinación compleja con mayúsculas, símbolos y referencias personales que hacían prácticamente imposible reconstruirla mediante simples intentos de memoria.

Durante años revisó documentos guardados en computadoras viejas, exploró copias de seguridad, recuperó correos electrónicos antiguos y probó diferentes métodos para intentar recuperar el acceso. Incluso recurrió a herramientas capaces de probar enormes cantidades de combinaciones posibles, pero nada dio resultado.

La frustración aumentó con el paso del tiempo porque el precio del Bitcoin no dejaba de subir. Los cinco bitcoins que había comprado por poco más de USD 1.200 comenzaron a multiplicar su valor año tras año. Lo que originalmente era una inversión relativamente pequeña terminó transformándose en una suma cercana a los USD 400.000.

A diferencia de los sistemas bancarios tradicionales, las billeteras de criptomonedas no cuentan con mecanismos simples de recuperación de contraseña. Si el usuario pierde las credenciales de acceso y tampoco conserva respaldos adecuados, los fondos pueden quedar bloqueados de manera permanente.

Por ese motivo, la historia de Cprkrn comenzó a parecerse a la de muchos otros inversores que quedaron separados para siempre de sus activos digitales. Sin embargo, cuando ya parecía haber agotado todas las alternativas posibles, decidió probar un enfoque completamente distinto.

La solución llegó gracias a Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa Anthropic. El usuario le pidió a la herramienta que analizara aproximadamente un gigabyte de información acumulada desde sus años universitarios.

Entre los archivos aparecían copias de seguridad de iCloud, correos electrónicos, notas almacenadas en dispositivos Apple y diferentes documentos guardados durante años.

La inteligencia artificial no vulneró la seguridad de Bitcoin ni descifró directamente la contraseña. Su aporte consistió en revisar enormes volúmenes de información y detectar conexiones que el propio usuario no había logrado identificar después de años de búsqueda.

Durante ese análisis apareció un archivo denominado wallet.dat, correspondiente a una versión anterior de la billetera digital. Ese hallazgo resultó fundamental.

La herramienta también detectó una frase mnemotécnica anotada en una libreta antigua. El usuario había descartado esa pista porque creía que pertenecía a otra billetera distinta.

Al relacionar ambos elementos, Claude permitió reconstruir la información necesaria para recuperar el acceso. Una vez dentro de la billetera, el usuario transfirió inmediatamente los bitcoins a una nueva dirección para evitar cualquier riesgo futuro.

Después de recuperar los fondos, publicó la historia en X y agradeció públicamente a Anthropic por el papel que tuvo Claude en el proceso. Incluso bromeó con la posibilidad de llamar Dario a un futuro hijo, en referencia a Dario Amodei, director ejecutivo de la compañía.

Foto: Ilustrativa