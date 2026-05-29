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29 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Junio llega con el pago del aguinaldo: ¿Cómo se calcula?

Trabajadores registrados, jubilados y pensionados cobrarán en junio la primera cuota del aguinaldo. Qué tener en cuenta para calcular el monto y quiénes quedan excluidos del beneficio.
Por Redacción Red43

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Con la llegada de junio, millones de trabajadores registrados y jubilados en Argentina comenzarán a cobrar la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo. Aunque se trata de un ingreso esperado cada año, muchas personas todavía tienen dudas sobre cómo calcular el monto exacto que les corresponde.

 

El cálculo puede realizarse en pocos minutos si se tienen en cuenta algunos datos básicos, como el salario bruto más alto del semestre y la cantidad de meses trabajados en el período.

 

Qué es el aguinaldo y quiénes lo cobran

El aguinaldo es un salario extra que se paga en dos cuotas al año. La primera se abona durante junio y la segunda en diciembre.

 

 

Este beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia de la actividad privada, empleados de la administración pública, trabajadores de empresas del Estado y también jubilados y pensionados del sistema previsional.

 

En cambio, quedan excluidas las personas no registradas, quienes trabajan de manera informal y los monotributistas, ya que no perciben el SAC dentro de su esquema laboral.

 

Cómo calcular el aguinaldo de junio

Para calcular correctamente el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, se deben tomar en cuenta los salarios percibidos entre enero y junio.

 

 

La fórmula más utilizada consiste en identificar cuál fue el sueldo bruto más alto recibido durante ese período y dividirlo por dos. Ese resultado equivale al 50% del mejor salario mensual y representa el monto del aguinaldo.

 

Es importante recordar que para este cálculo no se incluyen conceptos no remunerativos ni pagos extraordinarios realizados por única vez.

 

Por ejemplo, si el sueldo bruto más alto del semestre fue de 1.200.000 pesos, el aguinaldo será de 600.000 pesos.

 

 

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional

En los casos de trabajadores que no completaron todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional a la cantidad de meses trabajados.

 

Para realizar la cuenta, primero se debe tomar el salario mensual y dividirlo por 12, que corresponde a la cantidad de meses del año. Luego, ese resultado se multiplica por los meses efectivamente trabajados.

 

Este cálculo suele aplicarse en personas que comenzaron un empleo hace poco tiempo o que no trabajaron el semestre completo por distintas razones.

 

 

Conocer la fecha exacta de ingreso laboral es fundamental para obtener un resultado más preciso.

 

Cuándo se cobra el aguinaldo en 2026

Para este 2026, las fechas previstas son las siguientes:

 

  • Primer semestre: 30 de junio.
  • Segundo semestre: 18 de diciembre.

De todas maneras, muchas empresas suelen adelantar el pago. Además, la legislación contempla un período de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores a la fecha límite establecida.

 

 

O.P.

 

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