Los “Recitales SADAIC” llegan por primera vez a Chubut

Chubut recibe los “Recitales SADAIC” con una propuesta de música de autor patagónica

La provincia será sede por primera vez de este prestigioso programa que promueve a compositores locales, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Provincial de Rawson.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompañará la realización del ciclo federal “Recitales SADAIC”, que desembarcará por primera vez en la provincia con un concierto inaugural este viernes 17 de abril a las 19:30 horas en el Centro Cultural Provincial de Rawson.

Se trata de un evento con entrada libre y gratuita que contará con la participación de artistas chubutenses, autoridades provinciales y representantes de la entidad organizadora.

La propuesta, impulsada por SADAIC, busca visibilizar y fortalecer la música de autor en todo el país, y tendrá en Chubut su sede más austral, marcando un hecho significativo para la escena cultural patagónica.

El ciclo se desarrollará a lo largo del año con cuatro encuentros, cada uno con la participación de dos compositores de la provincia, generando un espacio de difusión, encuentro y puesta en valor de la creación musical local.

La apertura contará con la presencia de autoridades del Gobierno del Chubut y de SADAIC, entre ellas Eugenio Inchausti, vicepresidente de la entidad; y Facundo Saravia, secretario; quienes acompañarán este lanzamiento institucional que fortalece el vínculo entre los artistas y el público.

En esta primera fecha se presentarán dos destacados compositores chubutenses: Gody Corominas, de Puerto Madryn; y Marcelo Falcón, de Comodoro Rivadavia; quienes compartirán su obra en un concierto que celebra la identidad, la palabra y la música de raíz patagónica.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut continúa impulsando políticas públicas que promueven el acceso a la cultura, fortalecen el desarrollo artístico local y generan nuevos espacios para la expresión de las identidades regionales.







M.G