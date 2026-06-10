Centro Cultural Melipal: llega "Noche de Impro" con La Cuática

Este sábado, a las 21:00 horas, la cartelera cultural de Esquel ofrece una experiencia diferente: "Noche de Impro", el nuevo show del grupo local La Cuática. La propuesta se aleja de los guiones tradicionales para apostar a la magia del momento, donde la participación del público es el motor fundamental.

¿Cómo funciona el show?

La consigna es simple: los asistentes aportan historias, situaciones o disparadores, y los actores los transforman en escenas de humor en tiempo real. Debido a esta dinámica, cada función es única e irrepetible.

Desde la producción definen el evento como un antídoto necesario para estos tiempos: “Si necesitás salir un rato, para fortalecer ese hilo del cual pende tu salud mental, este es el plan: reír hasta sentirnos mejor”.

Equipo artístico

El espectáculo es dirigido por Diego J. Recagno, quien también sube a escena junto a Lucía Pérez Marrero. La producción general está a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti.

Información del evento:

Fecha: Sábado 13 de junio.

Hora: 21:00 hs.

Lugar: C.C.E. Melipal (Av. Alvear y Av. Fontana).

Entrada: A la gorra consciente.

Reservas: Al teléfono 2945 334939 .

Colaboraciones: Alias la.cuatica.

M.G