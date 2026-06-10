Centro Cultural Melipal: llega "Noche de Impro" con La Cuática

Este sábado, a las 21:00 horas, la cartelera cultural de Esquel ofrece una experiencia diferente: "Noche de Impro", el nuevo show del grupo local La Cuática. La propuesta se aleja de los guiones tradicionales para apostar a la magia del momento, donde la participación del público es el motor fundamental.
¿Cómo funciona el show?
La consigna es simple: los asistentes aportan historias, situaciones o disparadores, y los actores los transforman en escenas de humor en tiempo real. Debido a esta dinámica, cada función es única e irrepetible.
Desde la producción definen el evento como un antídoto necesario para estos tiempos: “Si necesitás salir un rato, para fortalecer ese hilo del cual pende tu salud mental, este es el plan: reír hasta sentirnos mejor”.
Equipo artístico
El espectáculo es dirigido por Diego J. Recagno, quien también sube a escena junto a Lucía Pérez Marrero. La producción general está a cargo de Eluned Lloyd Patalagoyti.
Información del evento:
-
Fecha: Sábado 13 de junio.
-
Hora: 21:00 hs.
-
Lugar: C.C.E. Melipal (Av. Alvear y Av. Fontana).
-
Entrada: A la gorra consciente.
-
Reservas: Al teléfono 2945 334939.
-
Colaboraciones: Alias la.cuatica.
M.G