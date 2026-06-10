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10 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Mateo Bellydancer presenta su primer show solista en el Centro Cultural Melipal

El bailarín subirá al escenario este viernes 12 de junio para desplegar toda su técnica y energía. El evento busca recaudar fondos para sus próximos desafíos académicos y competitivos en Buenos Aires.
Por Redacción Red43

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La escena cultural de Esquel recibe este fin de semana una propuesta cargada de ritmo y talento. Mateo Bellydancer presenta su primer espectáculo como solista, un evento que marca un hito en su carrera artística y que contará, además, con la participación especial de diversos artistas invitados que se sumarán para celebrar este camino creativo.

 

Un show con propósito

 

Esta presentación no solo es una oportunidad para disfrutar de una velada única de danza, sino también un gesto de apoyo a la formación profesional del artista. La recaudación de las entradas será destinada a financiar su participación en próximas competencias y talleres de especialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde Mateo buscará seguir perfeccionando su técnica y representar la danza de la región.

 

Detalles del espectáculo

 

El público podrá disfrutar de una noche vibrante, llena de energía y despliegue escénico:

 

  • Fecha: Viernes 12 de junio.

     

  • Hora: 21:00 hs.

     

  • Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

     

  • Entradas: Anticipadas: $10.000. En puerta: $12.000.

     

 

 

 

 

 

M.G

 

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