Mateo Bellydancer presenta su primer show solista en el Centro Cultural Melipal

La escena cultural de Esquel recibe este fin de semana una propuesta cargada de ritmo y talento. Mateo Bellydancer presenta su primer espectáculo como solista, un evento que marca un hito en su carrera artística y que contará, además, con la participación especial de diversos artistas invitados que se sumarán para celebrar este camino creativo.

Un show con propósito

Esta presentación no solo es una oportunidad para disfrutar de una velada única de danza, sino también un gesto de apoyo a la formación profesional del artista. La recaudación de las entradas será destinada a financiar su participación en próximas competencias y talleres de especialización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde Mateo buscará seguir perfeccionando su técnica y representar la danza de la región.

Detalles del espectáculo

El público podrá disfrutar de una noche vibrante, llena de energía y despliegue escénico:

Fecha: Viernes 12 de junio.

Hora: 21:00 hs.

Lugar: Centro Cultural Esquel Melipal.

Entradas: Anticipadas: $10.000. En puerta: $12.000.

M.G