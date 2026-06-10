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Por Redacción Red43

Noche de Oriente en Esquel: danza y sabores auténticos

El sábado 13 de junio, la danza y la gastronomía se encuentran en perfecta armonía. Reservá tu entrada y viví una propuesta artística de nivel internacional.
Por Redacción Red43

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Si buscás un plan que despierte los sentidos, esta propuesta de IUSEF Producciones es la opción ideal. La noche del sábado 13 de junio, la danza oriental y los sabores tradicionales se fusionan en una velada diseñada para disfrutar en perfecta armonía.

 

Un viaje sensorial

 

Las bailarinas Solange Kerbage y Mariela Amaturi serán las encargadas de llevar adelante este espectáculo, que además funciona como el "palpitar" previo al esperado regreso de la obra "El 5º Elemento". La propuesta promete una puesta en escena íntima y cautivadora, ideal para quienes disfrutan de las expresiones artísticas con sello propio.

 

Detalles del encuentro

 

  • Fecha: Sábado 13 de junio.

     

  • Hora: 21:30 hs.

     

  • Lugar: Almacén y Cocina Libanesa "El Cedro".

     

  • Derecho a show: $10.000.

     

  • Capacidad limitada: Se recomienda reservar con antelación.

     

Reservas e información

 

Debido a que la capacidad es limitada, los interesados deben comunicarse cuanto antes para asegurar su lugar. Pueden realizar consultas o reservar sus entradas a través de los números: 2945-651095 o 2945-534194. También pueden seguir las novedades a través de Instagram en @iusef.producciones.

 

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