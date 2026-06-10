Vuelco de camioneta de Gendarmería en Ruta 40 dejó dos personas hospitalizadas

Un vuelco protagonizado por una camioneta de Gendarmería Nacional se registró durante la mañana de este miércoles en la zona de la Recta de Palma, en cercanías de El Bolsón. El hecho requirió la intervención de distintos organismos que trabajaron en la asistencia de los ocupantes y en las tareas de seguridad sobre el sector afectado.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de El Bolsón, al arribar al lugar el personal se encontró con efectivos de Gendarmería y Seguridad Vial que ya se encontraban trabajando en la escena.

La camioneta involucrada fue una Ford Ranger perteneciente a Gendarmería Nacional. En el vehículo viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes recibieron atención en el lugar por parte del personal de salud, bomberos y efectivos de la propia institución.

Los ocupantes fueron trasladados al hospital

Tras las primeras evaluaciones realizadas en el lugar, ambos ocupantes fueron derivados al hospital para una revisión médica más completa y el seguimiento correspondiente de su estado de salud.

Desde Bomberos indicaron que el vehículo quedó detenido varios metros fuera de la banquina, apoyado sobre uno de sus laterales, una situación que obligó a realizar maniobras para garantizar condiciones seguras de trabajo en el sector.

Trabajo de prevención y seguridad

Entre las tareas desarrolladas por los bomberos se realizó la desconexión de la batería de la camioneta y la verificación de posibles pérdidas de fluidos que pudieran representar un riesgo.

Además, fue necesario despejar el área para facilitar el acceso al vehículo y permitir el trabajo de los distintos organismos que participaron del operativo.

Por el momento no se difundieron detalles sobre las causas que provocaron el vuelco.

O.P.