Alerta naranja por nevadas en la cordillera de Chubut

Como parte del monitoreo de las condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que rige una alerta naranja por nevadas para la tarde del jueves 11 de junio en sectores de la cordillera chubutense.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las zonas afectadas serán la Cordillera de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches, donde se esperan nevadas fuertes con acumulaciones de entre 40 y 60 centímetros, valores que podrían ser superados de manera puntual.

Además, en las áreas de mayor altura, el fenómeno podría estar acompañado por viento blanco, lo que provocaría una importante reducción de la visibilidad y complicaría las condiciones de circulación.

El organismo también indicó que en sectores más bajos no se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia y nieve mezclada.

Según el reporte oficial, durante la noche el nivel de alerta descenderá a amarillo. En esas zonas se prevén acumulados de nieve de entre 10 y 20 centímetros, mientras que en sectores de meseta podrían registrarse entre 5 y 10 centímetros.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al momento de circular por rutas y caminos de la región.

R.G