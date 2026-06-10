¡Comienza el Mundial más grande de la historia y Red43 te lo cuenta todo!

La cuenta regresiva llegó a su fin. Mañana empieza a girar la pelota en una Copa del Mundo que marcará un antes y un después en el fútbol profesional. Este torneo no es uno más: por primera vez en la historia, tres naciones se unen para organizar una cita que se extiende a lo largo di todo el continente norteamericano, prometiendo una logística desafiante y una fiesta de culturas que nunca antes fue vista.





Con 48 selecciones participantes, el Mundial se vuelve más grande y competitivo que nunca. El nuevo formato no solo garantiza más partidos y más estadios, sino que abre la puerta a que equipos que antes soñaban con clasificar, hoy tengan la oportunidad de codearse con los gigantes. Es la máxima expresión del fútbol donde cualquier resultado es posible.





Tu lugar para vivir el Mundial es Red43

A solo 24 horas de la ceremonia inaugural, el clima de euforia ya se siente en cada rincón del planeta, y en Red43 nos preparamos para vivirlo al máximo. Durante toda la competencia te brindaremos contenido diario con resultados, el resumen de la fecha y las declaraciones más importantes de los protagonistas.

Por supuesto, nuestra mirada estará puesta especialmente en el camino de la Selección Argentina. Acompañaremos a "La Scaloneta" paso a paso en esta emocionante defensa del título, llevándote todas las novedades, el calor de la hinchada y el análisis exclusivo de cada partido del campeón del mundo.





A solo 24 horas del puntapié inicial, la expectativa es total. ¿Cómo le irá al campeón ante este nuevo desafío? ¿Qué sorpresas nos deparará este formato de 48 equipos? La respuesta empezará a escribirse mañana, y nosotros estaremos ahí para contártela.

Prendete a Red43 y acompañanos en este mes a puro fútbol.











M.G

