Dale Noah, despertate que mañana arranca el Mundial

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Es cierto que para Gerardo y Marcela el Mundial 2026 es una película bizarra con tonalidades de sepia. Lo que menos les debe interesar es ver un partido de fútbol donde aparecen 22 personas corriendo detrás de una pelota. Y encima no juega Venezuela.

Es que ellos, tienen cosas más importantes en que pensar y energías en que gastar.

Pero es cierto que mañana arranca el Mundial de Fútbol. Juegan México ante Sudáfrica, primero y también Corea ante la Republica Checa, dos partidos que yo ni en pedo gasto electricidad mirándolos por la tele.

Pero cuando hay fútbol aparecen los milagros.

Y más cuando juega la Selección Nacional, que lo hará recién este martes a las 22 horas ante Argelia (¿alguien sabe cuál es la capital del Argelia?).

Tanto en el fútbol, como en la vida, todo es posible. Y se puede dar vuelta un resultado, aunque el partido sea demasiado chivo. Siempre hay tiempo para darlo vuelta.

Y hasta que el árbitro (en este caso, Dios) haga tocar el silbato dando por finalizado el encuentro, hay tiempo para todo. Y dentro de este tiempo no debe haber nada más lindo, que Noah se despierte y empiece a preguntar por el Mundial.

Según me dijeron, de a ratos se despierta, no está sedado y tiene una sonda. Me dijeron también que está reaccionando de a poco y que tiene un buen ánimo. Claro que esta batalla es minuto por minuto.

El partido que está jugando Noah es por demás difícil. Tan difícil como aquel de Argentina con Brasil de Italia 90, pero ¿saben que pasó? A pocos minutos del final de aquel partido, apareció la magia de Diego (que seguramente le debe estar gritando a Noah para que despierte), el toque a Caniggia y el gol ante un Taffarel vencido.

Lo que peinamos canas (o en mi caso, ni canas) todavía nos conmueve aquel partido del mundial. Ahora será el momento de que nos conmueva saber que Noah pueda disfrutar de los partidos, que sepa la formación de Argentina y que lo diga de corrido.

Dale Noah, despertate así vemos juntos el Mundial.