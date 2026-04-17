El cura DJ que revoluciona la fe llega a la Argentina

El Padre Guilherme ya se encuentra en suelo argentino para ofrecer un espectáculo que promete romper con todos los esquemas tradicionales de la Iglesia. El sacerdote, que saltó a la fama mundial tras su participación en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, llegó al país con la premisa de que la música es un lenguaje universal capaz de llevar un mensaje de esperanza y unión a lugares donde las instituciones religiosas habitualmente no llegan.

Durante sus primeras declaraciones en Buenos Aires, el protagonista destacó que su labor artística no es una distracción de su vocación, sino una extensión de la misma. El Papa Francisco nos desafió a ir a las periferias de la sociedad y yo encontré en la música electrónica una forma de conectar con los jóvenes y con aquellos que se sienten alejados de la institución, explicó Peixoto al referirse al motor de su propuesta. Según el cura, su presencia en las cabinas de DJ busca transmitir los valores del Evangelio a través de un lenguaje contemporáneo que no distingue entre creyentes y no creyentes.

El evento, que se realizará de forma gratuita, tiene como eje central un homenaje al Sumo Pontífice. Peixoto remarcó que su intención es celebrar la alegría de la fe y la apertura que Francisco promueve desde el inicio de su pontificado. Todos es todos, también un DJ, aseguró el sacerdote citando una de las frases más emblemáticas del Papa sobre la inclusión. Para el cura, el mensaje de fraternidad puede resonar con la misma fuerza en una misa que en un set de techno, siempre que el objetivo sea el encuentro con el otro.

Las expectativas por el show son elevadas, considerando que el Padre Guilherme arrastra una audiencia multitudinaria en redes sociales y en sus presentaciones europeas. El cura DJ insistió en que no busca el estrellato personal, sino demostrar que la Iglesia puede estar presente en los espacios de ocio de manera saludable y profunda. La idea es que la gente pueda bailar, disfrutar y sentir que la Iglesia también es un lugar de alegría y modernidad, concluyó el sacerdote antes de su esperada presentación en la capital argentina.

E.B.W.