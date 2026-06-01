Dos demorados tras una pelea callejera en pleno centro de Esquel

El hecho se registró alrededor de las seis de la mañana del sábado, cuando los efectivos que cubrían el sector de la calle 25 de Mayo solicitaron refuerzos de manera urgente. El pedido se debió a que se estaba llevando adelante una pelea entre varios jóvenes en la intersección con la calle 9 de Julio. Al arribar las unidades policiales al lugar, se logró dispersar a la gran mayoría de las personas que participaban del altercado.

Sin embargo, dos hombres mayores de edad que se encontraban en un evidente estado de ebriedad se negaron a acatar la orden de despejar el sector. Lejos de retirarse, comenzaron a confrontar al personal policial, motivo por el cual se procedió a la demora contravencional de ambos. Se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, desde donde se dispuso que permanezcan en la dependencia hasta que recuperen la lucidez, sean imputados y recuperen la libertad.

EBW