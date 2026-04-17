Por DNU, Milei habilitó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios en nuestro país

A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes 17 de abril, el presidente Javier Milei habilitó formalmente el ingreso de tropas de los Estados Unidos a territorio argentino. La medida permitirá la realización de ejercicios militares combinados que habían sido postergados por las tensiones bélicas en Medio Oriente.

Desde el Ejecutivo argumentaron que el avance mediante decreto se debió a la falta de tratamiento legislativo en el Congreso. Según señalaron, no concretar estas maniobras implicaría perder instancias clave de entrenamiento bajo estándares internacionales y experiencia operativa para las fuerzas locales.

El cronograma de actividades se divide en dos grandes operativos que movilizarán a una gran cantidad de efectivos y equipamiento:

Ejercicio “Daga Atlántica”: Será la actividad principal y abarcará operaciones en tierra, aire y mar. Los despliegues se realizarán en bases militares neurálgicas como Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno (VII Brigada Aérea), enfocándose en la coordinación táctica y la respuesta conjunta.

Ejercicio naval “PASSEX”: Se llevará a cabo dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina. Esta instancia contará con la participación de unidades de alto impacto, como un portaaviones y un destructor de la Armada estadounidense, junto con fuerzas navales locales para entrenar operaciones marítimas combinadas.

La medida se inscribe en un acercamiento más profundo del Gobierno nacional hacia Washington. Desde la Casa Rosada señalaron que estas actividades permiten fortalecer la preparación de las Fuerzas Armadas y posicionar a la Argentina como un “socio confiable” en materia de cooperación internacional.

Más allá de lo estrictamente militar, este vínculo busca proyectarse hacia otras áreas estratégicas como la energía, los minerales críticos y las inversiones, consolidando una relación militar que el Gobierno considera fundamental en el actual escenario global.







M.G