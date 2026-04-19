Llegada de tropas de EE. UU.

A través del Decreto 264/2026, el presidente Javier Milei habilitó el despliegue de tropas de Estados Unidos con el objetivo de desarrollar las operaciones denominadas Daga Atlántica y PASSEX. La medida se tomó de manera excepcional mediante un decreto de necesidad y urgencia debido a que el proyecto de ley original no había recibido dictamen en la Cámara de Diputados y la falta de participación afectaría el adiestramiento de las fuerzas locales.

El ejercicio Daga Atlántica se llevará adelante entre el 21 de abril y el 12 de junio con epicentro en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno. Por su parte, el adiestramiento PASSEX tendrá lugar en la Zona Económica Exclusiva entre el 26 y el 30 de abril, aprovechando el paso del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley por las costas argentinas.

Según los fundamentos de la normativa, estas actividades buscan fortalecer la interoperabilidad y permitir que los efectivos nacionales incorporen conocimientos de fuerzas especiales con experiencia en combate real. El Ministerio de Defensa será el encargado de afrontar los costos operativos de estas maniobras que pretenden consolidar a la Argentina como un socio confiable en materia de seguridad global.

E.B.W.